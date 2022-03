Chapka et Tourism Australia fêtent le retour du Working Holiday

En décembre 2021, le gouvernement australien annonçait la réouverture de ses frontières aux voyageurs entièrement vaccinés. L’occasion de relancer le programme Working Holiday après deux années compliquées, Covid oblige.



Le Working Holiday est un visa vacances-travail. Les jeunes de 18 à 35 ans qui l’obtiennent peuvent partir vivre un an dans un pays étranger pour travailler et voyager. Depuis sa création, plus de 400 000 Français ont obtenu un visa Working Holiday, et la plupart filent vers l’Australie !



Avant le Covid, environ 25 000 Français s’y rendait chaque année.



Pour accompagner la reprise du Working Holiday, Chapka, l’office de tourisme d’Australie et le collectif de voyageurs Les Passeurs d’Aventures ont organisé un apéro-voyageurs mercredi 16 mars 2022 au Fitzroy.