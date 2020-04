Tourism Australia proposera 7 webinars dès le 21 avril 2020

L'office de tourisme d’Australie, Tourism Australia, propose dès le 21 avril 2020 et pendant plus d’un mois, sept sessions de webinars thématiques gratuits (sur inscription - Nombre illimité de participants).Les agents de voyages et professionnels du tourisme pourront ainsi profiter du confinement ou d'une période d'activité partielle pour se former à la destination.Animés par Adil Hmami, responsable du Programme Aussie Specialist et formations BtoB chez Tourism Australia, ces sessions de 30 min seront proposées avec l’intervention des OT des différents états et territoires australiens qui pourront eux même inviter une personne emblématique de l’État concerné, un guide ou un produit phare à prendre la parole.Ce service est un véritable complément du Programme Aussie Specialist.