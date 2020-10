Charentes : des activités sportives, culturelles ou nature à découvrir en famille

L’automne joue les prolongations pour partager des activités en famille ou avec ses amis ! Charentes Tourisme et ses offices de tourisme proposent une sélection d’échappées : sportives, culturelles ou nature !

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 18 Octobre 2020

Angoulême – Rando-ânes

Au départ de Saint Yrieix sur Charente, des randonnées à la demi-journée, à la journée ou même au week-end permettent de découvrir les paysages du pays d'Angoulême à dos d'âne. Habitués à la randonnée, Kanon et Mandrin ont déjà parcouru plus de 4000 km sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle depuis 10 ans.

www.angouleme-tourisme.com/fr – https://compostel-anes.monsite-orange.fr



• Jonzac – Haute Saintonge – Le Parc Mysterra® à Montendre

Situé dans les 11 hectares de la forêt de pins de Montendre, Mysterra est un parc de loisirs qui offre une expérience connectée inédite pour toute la famille. La technologie flirte avec la nature où 7 labyrinthes thématiques feront mener l’enquête de son choix, déambuler dans un parcours d’orientation, décrypter des indices, découvrir les œuvres artistiques, collectionner les runes et s’amuser !

www.jonzac-haute-saintonge.com – www.parc-mysterra.fr



• Sud Charente – Base de Loisirs de Poltrot

Cette base nature est dédiée aux loisirs de plein air, à partager en famille. Elle propose des promenades en famille en bord de Dronne, des espaces de pique-nique et de détente (tables, barbecues, terrain de boules…), des lieux de pêche, mais aussi des activités plus sportives avec le parcours acrobatique en hauteur, un labyrinthe végétal ou encore une descente en canoë. Le Moulin de Poltrot est également un site de référence pour le suivi des anguilles sur la Dronne.

www.sudcharentetourisme.fr



• Vals de Saintonge - L’Asinerie du Baudet du Poitou, à Dampierre-sur-Boutonne

Le Baudet du Poitou est la race la plus ancienne de France. Jeune, il ressemble à une grosse peluche et fait craquer tous les enfants ! Rencontre avec les races mulassières poitevines dans les prés lors d’une visite libre avec en main un quizz ludique et éducatif pour les enfants, ou guidée pour profiter d’explications, mieux comprendre le programme de sauvegarde, caresser les ânes et même les ânons, selon la saison ! Des promenades en attelage au pas du cheval de trait poitevin ou de la mule poitevine, randonnées GPS et randonnées pique-nique avec un âne bâté, balades à dos d’âne sont également proposées.

www.destinationvalsdesaintonge.com– www.asineriedubaudet.fr

Chasse au trésor connectée : Terra Aventura Châtelaillon-Plage – Terra aventura vélo

Le patrimoine de Châtelaillon-Plage se découvre en famille et de manière ludique avec Terra Aventura, chasse au trésor connectée et géocaching. Le nouveau parcours vélo relie Châtelaillon à Aytré puis retour à Châtelaillon : une boucle de 15 km en vélo qui longe le littoral avec découverte du joli petit port du Loiron à Angoulins, la zone ostréicole d’Angoulins jusqu’à la plage d’Aytré.

www.chatelaillon-plage-tourisme.fr



• Ile de Ré – Terra Aventura

Les amateurs de grand air et de défis seront conquis par Terra Aventura pour découvrir le territoire rétais, ses habitants, son patrimoine etses anecdotes, de manière insolite. Au travers de la thématique « Insulaire », le circuit « Ré, une note de mystère », situé à Loix, est un parcours de 6,5 km, estimé à 2 heures à pied, accessible grâce à l’application. Un nouveau parcours, « En selle, moussaillons ! », est ouvert depuis le 1er août, d’une distance de 9 km et d’une durée de 3h environ. Il invite les joueurs à sillonner à vélo le Bois-Plage-en-Ré, en différentes étapes. A la clé, un poi’z, Ziclou, est la récompense ultime des explorateurs partis à sa recherche. En raison de la crise sanitaire, les poi’z sont virtualisés pour plus de sécurité et jusqu’à nouvel ordre.

www.iledere.com

Echappées culturelles Ile d’Oléron – Bassin de Marennes - La Criée de la Cotinière

Les techniques de pêche, les différentes espèces de poissons, les fruits de mer endémiques de la région, leurs passages à la criée n’auront plus de secrets pour les enfants, avec le clou de la visite : la vente du poisson en direct, visible depuis une salle panoramique.

www.ile-oleron-marennes.com



• La Rochelle – Le Musée Maritime et ses animations pour toute la famille

Les trois espaces de visite font plonger au coeur d’un univers marin passionnant. Dans les pavillons colorés du musée, les différents espaces d’exposition retracent l’histoire maritime de La Rochelle. Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, il est possible de monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1. Aux côtés de cette frégate météorologique, l'Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

www.larochelle-tourisme.com– https://museemaritime.larochelle.fr



• Destination Royan Atlantique – Le Fâ : Musée et Site Gallo-Romains à Barzan

Dans un panorama exceptionnel, le site archéologique du Fâ à Barzan, propose un voyage dans le monde gallo-romain, à la découverte de cette ville portuaire antique, l’une des plus importantes de la façade atlantique ayant joué un rôle économique de premier plan. Une muséographie (maquettes en 3D et présentations numériques), des fouilles (recherches archéologiques en cours : théâtre, entrepôts, un quartier d’habitat..) complètent la visite, ainsi que des animations (visites guidées, ateliers participatifs, saynètes, et animations romaines : vie quotidienne des Gallo-Romains, présentation des gladiateurs, de l’Armée Romaine, Ingénierie romaine).

www.royanatlantique.fr – www.fa-barzan.com

Echappées sportives Aunis-Marais Poitevin – Port miniature au Lac de Frace

Poumon vert et bleu de l'Aunis, le Lac de Frace abrite un Port Miniature avec12 bateaux à moteur électrique à l'échelle des enfants. Totalement sécurisés, silencieux et non polluants, ces bateaux promettent une navigation en toute tranquillité.

www.aunis-maraispoitevin.com



• Cognac – Au fil du fleuve – Canoë canadien

De Châteauneuf-sur-Charente au pont de Merpins, le fleuve s’égare au milieu des terres par de nombreux petits bras ombragés sous une haie végétale. La descente est animée par les passes à canoë permettant de traverser les digues des anciens moulins sans débarquer. Le parcours permet d’admirer l’abbaye de Bassac, les cyprès chauves sur les rives du bras du Koweït et les belles demeures qui jalonnent le parcours.

www.destination-cognac.com



• Rochefort Océan – L’Accro-mâts de l’Arsenal

Lieu unique en Europe, l'accro-mâts est le premier parc aventure urbain. Il est construit dans une forme de radoub au coeur de l'Arsenal de Rochefort, lieu de reconstruction de la frégate l'Hermione. Basée sur le même concept que les parcs accrobranches, cette attraction, véritable réplique d'un bateau à trois mâts propose d'escalader les cordages, de virevolter de mâts en mâts et de glisser grâce à des tyroliennes jusqu'à 30 mètres de hauteur. Le tout avec une vue imprenable sur la frégate l'Hermione, la Charente et la ville de Rochefort.

www.rochefort-ocean.com



• Saintes & La Saintonge – Les Canotiers

A Port d'Envaux, « Village de Pierres et d’Eau », Les Canotiers proposent de la location de bateaux sans permis, de canoë-kayaks monos et doubles ou encore de paddles, à pratiquer sur le fleuve Charente qui offre des vues imprenables sur le Château de Panloy et les belles demeures qui longent les rives. En aval la navigation entraine jusqu'à St Savinien, et en amont en passant par Taillebourg, jusqu'à Saintes.

www.saintes-tourisme.fr

Lu 264 fois





