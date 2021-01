Château, bateau, troglo...où dormir en Centre-Val de Loire ?

Impossible de dénombrer les châteaux du Centre-Val de Loire tellement il y en a ! Certains d’entre eux ont été reconvertis en hôtels-spa ou chambres d’hôtes pour offrir une expérience unique 100% château.Situé dans un domaine d’une quarantaine d’hectares, composé d’un château du XVIIIe siècle et d’un corps de ferme, le tout nouveau complexe hôtelier des Sources de Cheverny**** allie vinothérapie, œnotourisme et nature. Les 49 chambres sont réparties dans 6 bâtisses différentes (le château, le corps de ferme et les ajouts modernes) entourées de forêts et d’étangs. Ressourcement garanti avec le spa Caudalie, le restaurant “L’Auberge” et le restaurant gastronomique, devant ouvrir au printemps 2021. Le tout à quelques mètres du Château de Cheverny, accessible en 2 coups de pédale grâce aux vélos mis à la disposition des clients.Ambiance un peu plus intimiste à moins de 10km de là au Manoir de Contres*** , un petit bijou caché au milieu d’un parc d’arbres centenaires. Il y a 10 ans, cette belle demeure du XIXe siècle a été transformée par les propriétaires, Victor et Maria Orsenne, en Maison d’hôtes de 8 chambres. Le calme et la sérénité du lieu vous combleront forcément.En arrivant au Domaine des Hauts de Loire**** , on retrouve aussitôt l’esprit artistique qui règne juste à côté, au Domaine de Chaumont-sur-Loire, grâce aux œuvres d’artistes contemporains exposées dans le parc de 70 hectares. A l’intérieur de cet ancien relais de chasse du XIXe siècle, 31 chambres et suites, un restaurant gastronomique avec 2 étoiles Michelin, un bistrot, une piscine et un spa garantissent un séjour gourmand et ressourçant.Au Sud de Tours, le Domaine de la Tortinière **** offre 26 chambres et suite décorées avec du mobilier d’époque second Empire. Certaines chambres ont une vue sur l’Indre, l’affluent de la Loire qui passe notamment au Château d’Azay-le-Rideau. On y apprécie surtout le cadre familial et authentique, ainsi que la vue plongeante sur la Vallée de l’Indre depuis la terrasse du restaurant.Il compte parmi les Grande Etapes françaises et certaines de ses 30 chambres et suites offrent une vue sur le Château royal d’Amboise. L’hôtel Le Choiseul **** est une étape incontournable à Amboise, avec sa piscine et son restaurant gastronomique, le 36.Enfin, à l’est de Tours, dans le village troglodytique de Rochecorbon, se cache un hôtel niché contre une falaise, le Domaine des Hautes Roches **** . 12 des 14 chambres sont dans le rocher et permettent de découvrir le charme de l’habitat troglodyte : calme, confort et originalité. La terrasse du restaurant étoilé offre quant à elle une splendide vue panoramique sur la Loire. www.leshautesroches.com