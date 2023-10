Château de Bonrepos, le laboratoire de Pierre-Paul Riquet situé dans la campagne toulousaine

Dans la campagne toulousaine, le concepteur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet a fait bâtir un château - le Château de Bonrepos - pour assoir sa légitimité et entreprendre des essais hydrauliques en vue de construire l’ouvrage. Un site rare qui en dit long sur son ambition.



Alors Fermier général des gabelles, il y fait construire un château, belle bâtisse sur trois niveaux encadrée par deux tours carrées. Son installation ici n’est pas innocente.



Aux portes de Toulouse, c'est une façon pour lui de marquer son ancrage nobiliaire et foncier, de produire de la rente agricole mais aussi de mener à bien les expérimentations hydrauliques en vue de son

Noblesse régionale et lobbying…



En aval, il creuse un bassin plus large, de 250 m de long. Son but : montrer qu’en régulant l’écoulement depuis le bassin amont il est possible de maintenir un niveau d’eau constant dans le second, en toutes saisons.



Les travaux menés de 1655 à 1662 sont probants : Riquet peut dès lors présenter son projet de canal et de dérivation des eaux de la



Le château de Bonrepos est aussi un lieu de réception pour servir les intérêts du projet : Riquet reçoit la noblesse régionale qui compte et mesure les bénéfices qu’il va pouvoir retirer du canal, grâce aux taxes sur le transport et à la jouissance des terres qui lui seront confiées après avoir été expropriées pour creuser l’ouvrage.



projet de canal.

Le château de Bonrepos est aussi un lieu de réception pour servir les intérêts du projet : Riquet reçoit la noblesse régionale qui compte et mesure les bénéfices qu'il va pouvoir retirer du canal, grâce aux taxes sur le transport et à la jouissance des terres qui lui seront confiées après avoir été expropriées pour creuser l'ouvrage.

Pendant les travaux, quand il n'est pas à Bonrepos ou sur le chantier, il réside à Toulouse. Car derrière l'intérieur noble qui sied à ce type d'habitat, le domaine cache un paysage encaissé dont Riquet va tirer profit. Au confluent de deux vallons, il fait édifier un mur-barrage, créant une petite retenue.

L’Orangerie à l’arrière du château de Bonrepos



Dans les années 1770-1780, Jean-Gabriel Riquet, procureur du roi à Toulouse et petit-fils de Riquet, fait construire l’Orangerie, à l’arrière du château. Sous la voûte en briques les 330 m² servent alors à protéger des orangers et à donner des représentations, signe de l’aisance des descendants de Riquet.



Mais après une succession compliquée, le château est vendu aux enchères en 1836. La famille Riquet restera toutefois impliquée de près ou de loin dans les affaires du canal jusqu’en 1898, année où l’Etat rachète l’ouvrage à la Compagnie du



Passé entre différentes mains, le château a été racheté en 2007 par la commune de Bonrepos-Riquet. Une charge énorme pour ce village de 300 habitants, en dépit de l’implication des bénévoles de l’association locale pour la Sauvegarde et la Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet.



Après sa mort en 1680, ses enfants héritent du canal et de la demeure. C'est en partie de là qu'ils vont continuer à gérer l'ouvrage et à encaisser les taxes.

