Ciels du Monde a fait partir son premier tour d'Afrique

Du côté de Phoenix Voyages, la reprise est bien là et les demandes sont nombreuses. Néanmoins, " les matérialisations sont encore un peu faibles par rapport à ce que nous avions avant le Covid, c'est un peu inquiétant et cela vient beaucoup de l'aérien qui pose encore des problèmes de prix et de disponibilités , ajoute Edouard George.



Les clients, même s'ils ont envie de venir, hésitent à dépenser des sommes aussi colossales par rapport à ce que c'était avant le Covid. Tout ceci nous donne beaucoup de travail, mais les revenus ne sont pas encore présents ", constate-t-il.



Autre problème engendré par la pandémie : " la perte de certains fournisseurs qui ont dû fermer ou fait faillite. Cela nous demande beaucoup de recontrôle sur place, un gros investissement en temps et en argent pour revérifier tous les restaurants, les bateaux, etc. sur les différentes destinations que nous couvrons ".