Circuit « La Corse Authentique » avec CORS'ALPHA Touring and Events Votre partenaire voyagiste & réceptif sur toute la Corse.

« La Corse Authentique » : un circuit à travers l’ile de beauté riche en rencontres & culture ! Au rythme des paysages & des saveurs Corse, nous vous invitons à découvrir les meilleures adresses incontournable & tendances d’aujourd’hui. Tous nos guides ou accompagnateurs bilingues qui vous suivront dans vos circuits touristiques et vos évènements sont propres à l'agence Cors'Alpha Touring. Ils sont habilités à toutes gestions du « last-in-time » et modifications à la demande du client pour satisfaire, au mieux, toutes vos exigences.

Rédigé par Nathalie Bar de Cors'Alpha – Responsable Communication et MICE [Contenu sponsorisé] le Lundi 7 Septembre 2020

Partez en Corse avec votre agence spécialisé sur l’île de beauté ! Dates de validité :

De Avril à Octobre 2020



Proposé par :

Cors’Alpha Touring



Durée :

08 jours / 07 nuits



Prix à partir de :

792€ TTC base 45 / 50 pax en 1/2 double



Descriptif de l’offre La Corse Sud – Nord en 8jours / 7nuits avec Cors’Alpha

La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature exubérante a gardé sa beauté originelle. Ici, tout est source d’émerveillement : la lumière exceptionnelle, les parfums du maquis, les eaux bleues et transparentes, les longues plages de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux paysages de montagne, les villages pittoresques.



Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse version originale !

Jour 1 : Votre région / Marseille/ Bastia

Jour 2 : Bastia / Cap Corse / Ile Rousse

Jour 3 : Ile Rousse / Calvi / les Vieux Villages de Balagne

Jour 4 : Calvi / Col de Bavella / Porto-Vecchio

Jour 5 : Porto-Vecchio / Bonifacio / Ajaccio

Jour 6 : Ajaccio / les Calanche /Ajaccio

Jour 7 : Ajaccio

Jour 8 : Marseille votre région



Le prix comprend • Traversées maritimes Marseille /Bastia cabine Double extérieur et / Ajaccio / Marseille) et l’autocar 12/13 m.

• Hébergement en chambre double en hôtels ***

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 incluant 4 plats aux déjeuner

• Les boissons aux repas incluant ¼ vin, eau.

• Promenade en Mer à Bonifacio (selon les conditions météo)

• Car décapotable

• Traversée maritime Porticcio/Ajaccio

• Petit Train Touristique : Bonifacio et corte

• Location d’un car pour la journée le Jour 6 (Option 850€)

• Les visites guidées d’Ajaccio

• L’accompagnement par un guide en Corse (6jours)

• Le programme d’excursions, mentionné, avec droits d’entrées aux sites visités

• Gratuités : 1 pour 30 personnes payantes en ½ double + le chauffeur en single



Le prix ne comprend pas • Le supplément chambre individuelle dans les hôtels : 195€/personne

• Le supplément cabine individuelle sur le bateau : 35 €/traversée/personne

• Le supplément bateau pour la visite de scandola avec un départ le jour 6 : 34€/personne

• Supplémente café le midi 2€ par repas

• Assurance Annulation et rapatriement.

• Le transport terrestre sauf le jour 6

• Les pourboires et dépenses personnelles



Formalités Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou passeport valide

Les + du voyage ► Superbe circuit avec guide corse

► Soirée corse

► Boissons aux repas inclus

► Bateau Bonifacio inclus

► Petit train de Corte, Bonifacio inclus

► Dégustation de produits de la région

► 3 repas typique

► Un repas du pêcheur

Réservation Pour réserver, envoyez un email à



Vos contacts :

ISTRIA Dominique

Directeur

dume@corsalpha.com

Tel : +33 (0)4 95 23 62 16

Mobile : +33 (0)6 09 88 85 83



BAR Nathalie

Responsable MICE & Communication

nathalie@corsalpha.com

Tel : +33 (0)4 95 21 79 06

Mobile : +33 (0)7 87 14 94 64



Site web : www.corsalpha.com





