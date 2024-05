Civitatis devient partenaire des Entreprises du Voyage

Nous sommes ravis d’accueillir Civitatis au sein du club des partenaires des Entreprises du Voyage. C’est un service supplémentaire offert aux opérateurs de voyages adhérents. L’ajout d’excursions et de visites dans le cadre de voyages à forfait répond à la demande de personnalisation croissante de la clientèle et représente un levier de croissance pour nos adhérents tant sur le marché France qu’à l’international.

Rejoindre leest la suite logique de la volonté de Civitatis de s'inscrire dans le paysage des acteurs du voyage en France.est d’ailleurs épaulé par une, spécialisée dans divers domaines tels que l'offre d'activités, l’accompagnement des agences de voyages et des affiliés, le marketing et la communication. Ce nouveau partenariat illustre l’engagement de Civitatis àDe plus, l'investissement de Civitatis ne s'arrête pas là, puisque. Avec plus de 20 000 activités guidées en français disponibles à ce jour, la plateforme s’efforce de fournir une offre diversifiée et adaptée aux voyageurs francophones du monde entier.Lade ce partenariat s’est déroulée à, où Georges Sans, directeur du développement France, et, se sont réunis pour sceller cet accord. À l’heure actuelle, Civitatis compte près deaffiliées à son programme avantageux qui leur est entièrement dédié, tandis que Les Entreprises du Voyage comptent plus de 1 600 adhérents représentant près de 3 500 points de vente « experts du tourisme »., a partagé ses impressions sur ce partenariat prometteur : "et reste déterminé à enrichir les voyages de ses clients, tout en contribuant activement à