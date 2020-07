Clermont-Ferrand-Orly : la compagnie Regourd/Amelia se substituera à Air France

Amelia (par Regourd Aviation) est un groupe aéronautique français. Créé en 1976 par Alain Regourd, Regourd Aviation est rapidement devenu un acteur incontournable de l'industrie du transport aérien en Europe et en Afrique, alliant sécurité, attentes élevées et ponctualité. Amelia est un groupe totalement intégré, prenant en charge le suivi et la maintenance de ses avions, les ventes et l'exploitation de ses vols, depuis ses bases en Europe et en Afrique. Il exploite plus de 15 avions en Europe et en Afrique, offrant des services Charter et ACMI, voyages d'affaires, d'entreprise et régionaux sur des avions de 19 à 72 places.Info : http://www.flyamelia.com