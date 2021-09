Climat : les acteurs du tourisme doivent agir de "toute urgence"

Nous reconnaissons tous que le tourisme a un rôle important à jouer. Aucune organisation ne peut relever le défi seule.



C'est pourquoi nous devons de toute urgence travailler ensemble, avec une approche cohérente dans l'ensemble de l'industrie, pour accélérer le changement et j'encourage donc les acteurs du tourisme à adhérer à la Déclaration de Glasgow sur l'action climatique dans le tourisme,

Il est temps que les grands acteurs du secteur se rassemblent pour accélérer l'action climatique, qu'ils soient compagnies aériennes, hôtels, bateaux de croisière, ferries, trains ou voitures, opérateurs et agences de voyages, agences et institutions gouvernementales, etc.



Il est crucial que nous travaillions tous ensemble aujourd'hui pour transformer l'impact climatique du tourisme, sa compétitivité, sa durabilité et sa résilience,

Certes l'industrie n'est pas encore sortie de la crise, mais elle doit impérativement regarder devant.Lors de la déclaration de Glasgow, différentes organisations autour de l'OMT dont "Tourism Declares a Climate Emergency" ont souligné l'importance de définir un message clair et cohérent dans l'ensemble de l'industrie et d'aborder l'action climatique au cours de la prochaine décennie.Des changements importants et des virages radicaux doivent être pris dans les prochains mois, car le tourisme ne prend pas la trajectoire pour diminuer son impact bien au contraire." a déclaré Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT.Non seulement le tourisme est un acteur majeur du réchauffement climatique, mais il en est aussi l'une des principales victimes.Si la trajectoire que prend le monde se poursuit, le ski risque de disparaître, les plages du sud de la France seront invivables en raison des chaleurs extrêmes ou encore celle du nord auront disparu avec la montée des eaux." a expliqué Jeremy Smith, co-fondateur de Tourism Declares a Climate Emergency.