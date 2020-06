Club Med rouvre une partie de ses clubs en Europe

Après la France, Club Med annonce la réouverture d’une partie de ses resorts en Europe : Cefalù, Kamarina, Pragelato Vialattea (Italie), Gregolimano (Grèce) et Da Balaia (Portugal) ouvriront le 4 juillet 2020, tandis que Palmiye (Turquie) ouvrira ses portes le 11 juillet.



" Depuis l’annonce de l’ouverture des frontières au sein de l’espace Schengen, les réservations se sont accélérées, aussi bien pour le balnéaire que pour la montagne qui s’affirme comme la destination « tendance » de l’été 2020 , commente Club Med dans un communiqué.



Alors que les réservations sont d’ores et déjà ouvertes, avec la gratuité des enfants jusqu’à 6 ans (l’offre Happy Family) ainsi que des conditions d’annulation et de remboursement adaptées à la situation actuelle, les taux d’occupation des resorts en Europe progressent en moyenne de 7 points par semaine ".



Et cette progression se confirme également sur la France et ses destinations balnéaires : jusqu’à 15 points de progression par semaine pour le taux d’occupation moyen sur l’été du resort de Sant’Ambroggio (Corse), qui sera très bien rempli cet été comme les resorts d’Opio en Provence et La Palmyre Atlantique.