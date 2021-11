Colonies de vacances : la transition écologique thème du prochain colloque de l'UNAT

Depuis dix ans, l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT), animePour l'édition 2021 qui se tiendra le 2 décembre au FIAP Jean Monnet à Paris (14e),en lien avec le défi du départ en vacances du plus grand nombre.Comment écrire des séjours au plus proche de ces impératifs ? Comment organiser les séjours de manière plus durable ? Quelles sont les bonnes pratiques déjà existantes ?Plus que quelques jours pour vous inscrire !Inscrivez-vousPROGRAMME8h45-9h30 // Café d’accueil, remise des dossiers et des badges9h30-10h15 // Discours d’ouvertureMichelle DEMESSINE, Présidente de l’UNATSarah EL HAÏRY,Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagementen vidéoLouise FENELON,Référente commission Vacances Enfants-Ados10h15-11h00 // L’OEIL DE L’EXPERT –Transition écologique, de quoi parle-t-on ?Définition de ce qu’est la transition écologique.Intervenant : Noé Gauchard, Youth For Climate France11h00-12h15 // REGARDS CROISÉS –Comment les organisateurs deséjours collectifs s’engagent dans la transition écologique ?Intervenants :Tom DAUNE délégué général, Les Glénans,Nathalie BEL BAUSSANT directrice des programmes de Tourisme Durable, Clef Verte,Ufcv,Nathalie PERRONE chargée de développement durable, DJEPVA12h30-13h45 // Déjeuner sur place14h00-16h00 // ATELIERS « ALLER PLUS LOIN »3 ateliers pratiques pour les organisateurs pour aller plus loindans la transition écologique16h00-16h30 // RETOUR DU GRAND TÉMOIN SUR LES ATELIERSIntervenant : Jean-François SIMON, Administrateur ODCVL16h30– 17h00 // Clôture de l’événement