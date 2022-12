Appli mobile TourMaG



Comment créer un blog de voyage : guide pratique

Vous le savez déjà, les bienfaits du voyage sont nombreux et comme le dit Matthew Kersten, aventurier et blogueur de voyage « Investir dans les voyages, c’est investir en soi-même ».

Néanmoins, le voyage peut également devenir une source de revenu assez lucrative si vous décidez de les documenter dans un blog de voyage. Vous pensez peut-être que créer un blog de voyage est une tâche fastidieuse et difficile et que gagner de l'argent grâce à son blog est encore plus compliqué.



Si c’est le cas, nous sommes ici pour vous dire que ce n'est pas aussi dur que vous le pensez. Continuez à lire et à la fin de cet article, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre blog de voyage intéressant et rentable.

Comment lancer un blog de voyage en cinq étapes simples ? Créer un blog de voyage est une tâche facile de nos jours. Grâce aux tutoriels YouTube et aux guides en ligne, vous pouvez créer un site web de qualité en une heure.



Si l'aspect technique n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, trouver des idées et planifier son contenu peut parfois s'avérer compliqué. Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre comment construire un blog de voyage et l'alimenter avec un contenu engageant.



Étape 1 : Trouver un nom de domaine pour votre blog

Vous avez peut-être déjà quelque chose en tête, mais si vous ne parvenez pas à trouver un nom qui vous plaise, vous pouvez commencer par une session de remue-méninges.



Installez-vous confortablement sur votre chaise, prenez un stylo et une feuille blanche, ou bien, ouvrez une nouvelle page sur Google Docs et commencez à écrire toutes les possibilités de noms de domaine qui vous traversent l’esprit. Écrivez tout et n’ayez pas peur des idées qui vous paraissent ridicules ou banales.



Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez sélectionner 4 ou 5 noms de domaines qui vous plaisent.



Par la suite, allez sur un outil de recherche de noms de domaine pour vérifier la disponibilité du



Une fois que vous aurez trouvé le bon nom de domaine pour votre blog, assurez-vous de l'acheter immédiatement avant que quelqu'un d'autre ne vous devance.

Étape 2 : Choisir un hébergeur fiable Le nom d'un domaine à lui seul ne suffit pas. Pour créer un blog, vous devez acheter un service d'hébergement web. Il existe de nombreuses options sur le marché, mais nous vous recommandons de choisir un hébergeur qui soit en même temps abordable et qui offre un excellent service d'assistance à la clientèle.



S'il s'agit de votre premier blog, vous pourrez rencontrer quelques obstacles au départ et vous aurez besoin d'un hébergemeur web qui vous assistera tout au long du processus.



Étape 3 : Choisir une plateforme de blog



Bien qu'il existe des dizaines de systèmes de gestion de contenu,



Grâce à son utilisation très répandue, WordPress dispose d'une grande communauté d'utilisateurs et de milliers de guides que vous pouvez trouver gratuitement. Avec juste un peu de curiosité et de volonté d'apprendre, vous serez en mesure d'accomplir tout ce que vous voulez sur WordPress.



Il existe bien sûr d'autres options, comme les créateurs de sites web tels que Squarespace ou Wix. Ils peuvent être plus simples pour les débutants, mais n'offrent malheureusement pas la même liberté que WordPress.



Pour créer un site web avec WordPress, L'ensemble du processus ne devrait pas vous prendre plus d'une heure, surtout si vous utilisez un plugin tel que



WordPress dispose également d’une énorme bibliothèque de thèmes et plugins gratuits. Pour un blog de voyage, nous vous recommandons de choisir un thème visuellement attrayant et qui dispose de bons widgets de galeries photos afin de mettre en valeur vos images de voyage.

Étape 4 : Créez une stratégie de contenu



Comme votre plan de contenu découle probablement de vos projets de voyage, vous vous demandez peut-être comment l'optimiser et en tirer le meilleur parti.



Vous pouvez planifier votre contenu pour qu’il soit varié et faire preuve de créativité même si vous ne voyagez pas toutes les semaines. Par exemple, si vous ne visitez qu'une seule ville, vous pouvez prévoir plusieurs articles à son sujet ; vous pouvez écrire des avis sur les hôtels, les restaurants et les cafés.



Vous pouvez également rédiger un article de blog sur les attractions et les événements ou même interviewer des habitants locaux et donner à vos lecteurs un aperçu de leur mode de vie.



Si vous manquez d’inspiration, voilà quelques-unes des



● Voyager avec des enfants/ des animaux de compagnie

● Voyage en solitaire

● Les essentiels de voyage

● Comment économiser pour vos voyages

●



Et si vous êtes à court d’idées. Le meilleur moyen de trouver de nouvelles idées est de faire des recherches et de voir ce que d'autres blogueurs spécialisés dans les voyages publient.

Étape 5 : Lancez votre blog Voilà, vous êtes maintenant prêt à lancer votre blog. Cliquez sur le bouton de publication et n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux sociaux et avec vos amis et votre famille.



Quelques conseils pour réussir votre blog de voyage 1. Optimisez votre contenu pour le référencement (SEO)



Le SEO est le processus par lequel vous optimisez votre site web afin qu'il soit facilement trouvé et reconnu par les moteurs de recherche et qu'il apparaisse en tête de leurs résultats.



Bien qu'il n'y ait pas de règles fixes dans ce domaine, il existe certaines bonnes pratiques que vous pouvez appliquer sur votre blog pour vous assurer qu'il est bien classé sur les moteurs de recherche tels que Google.



En voici quelques-unes :



● Assurez-vous que votre article est axé sur les mots clés et trouvez ce que l'on appelle des mots clés de longue traîne. Cela vous aidera à restreindre le sujet sur lequel vous écrivez, mais aussi à augmenter votre trafic organique.

● Ajoutez un méta titre comprenant votre mot clé à l'aide d'un outil tel que Yoast SEO.

● Ajoutez des images et incluez des balises alt (textes alternatifs)

● Veillez à ce que votre contenu soit vraiment utile et se distingue de celui de vos concurrents.

● Veillez à ce que vos articles soient liés les uns aux autres de manière cohérente et logique, afin d'aider les moteurs de recherche à comprendre que votre blog est pertinent pour les requêtes de recherche liées au voyage.



2. Augmentez la fonctionnalité du blog avec les extensions



Les systèmes de gestion de contenu tels que WordPress offrent une variété d'extensions ou plugins que vous pouvez installer pour améliorer les performances de votre site web ou ajouter plus de fonctionnalités.



Parmi ces extensions, nous mentionnons :



● WP-Optimize : améliore le temps de réponse du serveur, ce qui augmente le temps passé par les visiteurs sur le site web et le nombre de pages visitées.

● Litespeed cache : optimise les codes de votre site ainsi que les images pour offrir une meilleure expérience de navigation et de lecture à vos utilisateurs.

● WPforms : vous aidera à créer facilement des formulaires de contact pour construire votre liste d’inscrits si vous envisagez de créer une newsletter.



Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux plugins que vous pouvez ajouter à votre site web. Vous en trouverez des centaines en ligne disponibles gratuitement et faciles à utiliser.



3. Monétisez votre blog de voyage



Votre blog de voyage n'est pas seulement une occasion pour vous de partager des moments de vos aventures autour du monde, mais il peut aussi vous aider à gagner de l'argent.



Si vous avez de bonnes compétences en photographie, vous pouvez également utiliser vos compétences de voyage comme un portfolio en ligne avec votre travail.



Vous pouvez aussi l'utiliser comme un moyen de mettre en avant vos talents de rédacteur de contenu. Ainsi, vous pouvez partager votre blog avec des employeurs ou des clients potentiels et obtenir des contrats en freelance ou même un emploi à temps plein. Mais c’est loin d'être la seule façon de monétiser votre blog.



Vous pouvez gagner de l’argent avec des méthodes plus passives telles que les publicités Google Adsense ou les liens d'affiliation et qui vous permettent de gagner des commissions lorsque vous redirigez des acheteurs vers les sites dont vous faites la promotion dans votre blog.



Voilà vous avez maintenant tous les ingrédients pour lancer un blog de voyage réussi. Il ne vous reste plus qu’à mettre en pratique ce que vous avez appris.



