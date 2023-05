Appli mobile TourMaG



Comment utiliser l’IA pour automatiser 9 questions de clients sur 10 ? L'automatisation est un sujet en vogue dans l'industrie. Mais comment en profiter au maximum ?

Explorons le sujet en détails et identifions les principaux avantages qu'il peut apporter à votre entreprise, en découvrant également comment le Hub de communication pour l’hôtellerie de HiJiffy peut automatiser 85% des questions et demandes courantes de vos clients.



Rédigé par HiJiffy le Lundi 15 Mai 2023

Que signifie l'automatisation, exactement ? Pour cette conversation, définissons l’automatisation comme l’IA accomplissant des tâches indépendamment, sans intervention du personnel. Il s'agit de réduire la charge sur vos équipes tout en offrant une commodité à vos clients.



Les clients seraient-ils contents de telles procédures automatisées ?

Les tendances du secteur montrent une préférence croissante pour les hôtels qui utilisent des solutions technologiques pour réduire la dépendance vis-à-vis du personnel hôtelier - pas moins de 65 % des voyageurs préféreraient séjourner dans de tels hôtels, et 36 % adoptent un service entièrement numérique avec un personnel uniquement disponible sur demande (Oracle, 2022).



Le Hub de communication pour l’hôtellerie de HiJiffy fournit des indicateurs de score CSAT. En moyenne, plus de 80 % des clients se déclarent satisfaits que leurs requêtes soient résolues par l’agent d’IA.



Les tendances sont éphémères - pourquoi investir dans des solutions d'automatisation ? L'automatisation est plus qu'une tendance, c'est une solution durable aux 1,2 million de pénuries de personnel estimées dans l'industrie hôtelière de l'UE.



Le World Travel & Tourism Council et la Commission européenne des voyages ont recommandé à l’industrie « d’adopter des solutions technologiques et numériques innovantes pour améliorer les opérations quotidiennes (...) ».



De nombreux hôtels auront du mal à trouver du personnel en haute saison, et il est essentiel de soutenir vos équipes en réduisant la charge de travail lorsque cela est possible afin de ne pas affecter la satisfaction des clients.



Pouvez-vous me donner un exemple de la façon dont l'automatisation peut soutenir mon personnel hôtelier ? Combien de temps vos équipes de réception et de réservation passent-elles à répondre à plusieurs reprises aux mêmes questions ? L'automatisation des réponses aux FAQ est un excellent exemple de soutien à votre personnel.



En moyenne, les hôtels utilisant la solution HiJiffy réalisent plus de 85 % d'automatisation, ce qui signifie le pourcentage de requêtes de clients résolues par l'IA sans l'implication d'agents humains.



L’un des clients de HiJiffy a partagé une fantastique réussite dans l’utilisation de sa solution, entraînant une diminution de 70 % des appels entrants tout en augmentant les réservations de chambres et de restaurants.



Quel type de technologie utilisez-vous ? Votre solution est-elle facile à utiliser ? HiJiffy combine les derniers développements dans le domaine avec sa propre IA spécialisée dans l'hôtellerie - Aplysia OS. Cela leur permet d'apporter les solutions technologiques les plus avancées aux hôteliers.



Ces derniers mois, HiJiffy a lancé un chatbot GPT-4, un assistant vocal alimenté par l'IA, une analyse des sentiments - et avons-nous mentionné leurs capacités d'auto-apprentissage ?



Tout cela - et bien plus encore ! - est à votre disposition via une interface intuitive et conviviale du Hub de communication pour l’hôtellerie.



Le Hub de communication pour l’hôtellerie peut-il être utilisé avec d’autres solutions numériques que nous utilisons ? La solution de HiJiffy s'intègre aux systèmes de gestion hôtelière les plus populaires, y compris les moteurs de réservation, les systèmes de gestion immobilière, les CRM, les systèmes de gestion de la maintenance, l'automatisation du marketing, et plus encore.



Les cas d'utilisation incluent l'automatisation du processus de réservation directe, le Check-in et le Check-out en ligne, les clés de chambre numériques, les campagnes de vente incitative, les campagnes d'avis clients, et les possibilités sont en constante expansion.



Ça semble vraiment intéressant ! Comment puis-je réserver une démonstration pour voir comment cela pourrait fonctionner pour mon hôtel ?



Il est toujours temps de tirer le meilleur parti de l’automatisation pour soulager votre équipe de la répétition et de la faible valeur ajoutée pendant la haute saison cet été.

Consultez hijiffy.fr et réservez une démonstration personnalisée avec une équipe dédiée.

Alizé Boivin, Country Lead France

HiJiffy est hub de communication omnicanal spécialisé dans l'hôtellerie qui permet de suivre l'intégralité du parcours client, de la pré-réservation à l'après-séjour, et de booster les revenus en augmentant les réservations directes et les opportunités de ventes incitatives.

