Commerciaux, forfaitistes… les groupistes recrutent ! 🔑

Le voyage de groupes a retrouvé des couleurs ! « Les gens souhaitent repartir. Les CE se projettent sur 2022 et 2023 et les salariés adhèrent à leurs propositions. Les voyages se remplissent très bien » , affirme Tanguy de la Porte du Theil, président du groupiste Le monde en direct.



« Nous notons une vraie volonté et envie des clients et responsables de groupes de voyager » , confirme Laura Rolland, de Sabardu Tourisme. Mais, le marché à évolué depuis la crise.



« Leurs habitudes ont changé, il y a pas mal d'inscriptions de dernière minute, ce qui est difficilement gérable dans notre activité.



Avec les engagements auprès des différents prestataires nous avons des délais de rétrocession à respecter et le « last minute » est en ce sens, compliqué à anticiper », poursuit Laura Rolland, qui estime que la reprise de l’activité s’élève à hauteur de 60% des volumes de 2019, avec une majorité de voyages en autocar.



Pour José Lopez et Jérôme de Valkenaere, les dirigeants de Voyages Plus, la reprise est lancée depuis le début de l’année et l’optimisme de mise : « Il y a encore quelques freins dus au Covid, mais une vraie envie de partir. »



Reste qu'en 2022, « l’activité devrait être en baisse de 30% par rapport à 2019 » , selon Sylvain Lament, président du Cercle économique des agences groupistes (CEAG).