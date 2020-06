Compagnie des Sentiers Maritimes Séjours de randonnées en Bretagne, le long du sentier des douaniers

La compagnie des Sentiers Maritimes est un réceptif breton proposant des séjours de randonnées le long du fameux sentier des douaniers (GR34) pour profiter pleinement de sa randonnée sans se soucier de la logistique !

Les randonneurs bénéficient de notre longue expérience et de notre expertise locale pour un séjour en formule liberté ou accompagnée.

La compagnie des Sentiers Maritimes, c’est une agence à taille humaine à l’écoute de chacun de nos participants.

Au-delà d’un service, nos séjours organisés sont le moyen de faire partager notre passion : la randonnée, en prenant le temps de la découverte, de la rencontre, pour simplement voir le monde avec d’autres yeux. C’est en tous cas le point de vue de nos conseillers voyages et guides qui ont toujours voulu placer les paysages dans leur cadre écologique, historique, culturel…et poétique.



Deux types de formule : des séjours « liberté » (les randonneurs choisissent leur date de départ et nous nous chargeons des hébergements, transferts des bagages, carnet de route …) et des séjours accompagnés (regroupement d’individuels sur des dates de départ pour former un groupe convivial et se laisser guider par un accompagnateur).



• Expérience et savoir-faire :

Précurseur et spécialiste de la Bretagne depuis 1992, la compagnie des Sentiers Maritimes est la 1ère agence à avoir créé et proposé des séjours de randonnées en Bretagne.



• Confort :

Des hébergements de bon confort (pas de gîte ou de dortoir), toilettes et salle de bain dans la chambre dans 90 % des hébergements.



• Sur mesure :

Possibilité d’adapter les séjours à la demande des clients (pour les séjours liberté) et de concevoir un séjour accompagné pour un groupe constitué.



• Découverte :

Des guides et des carnets de route (pour nos séjours en liberté) apportant une vraie connaissance des régions visitées.



Le tour de Bretagne à pied

(formule liberté)



A la manière du chemin de St-Jacques, nous proposons le tour de Bretagne à pied par le GR34 (ou sentier des douaniers) en 22 séjours qui peuvent se combiner ou se réserver séparément !

Les clients choisissent leur date de départ et nous réservons les hébergements, les transferts de bagages et leur remettons un carnet de route.



Remise en forme à Roscoff

(formule accompagnée)



Détente et découverte sont les maîtres mots de ce séjour qui allie randonnées vivifiantes et accès à l’espace forme de l’Institut Rockroum. Partez à la découverte d’une région bretonne au patrimoine authentique et profitez d’un hôtel 3* avec une vue imprenable sur l’île de Batz.



→ En savoir plus

La côte de Granit Rose

(formule liberté)



Considérée comme l'une des plus belles côtes de France, la côte de Granit Rose offre un paysage unique de chaos granitiques aux formes étranges, résultant de l'érosion éolienne et maritime depuis des millénaires. Du site sauvage du Gouffre à la baie de Lannion, le sentier des douaniers étonne par le contraste des couleurs où l'on retrouve toute la gamme d'une palette proprement bretonne.



Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français



Vos contacts :

Nathalie CHATELLIER

nathalie@sentiersmaritimes.com

Tel : +33 (0)2 99 79 56 31



Site web : www.sentiersmaritimes.com



