Compensations aériennes : la maladie de pilotes n’est plus une clause "exonératoire"

*Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l'aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l'International Forum of Travel and Tourism Lawyers, de la European Aviation Lawyers Association et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l'aviation civile au sein d'universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d'un avocat avant d'engager toute action.