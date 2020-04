Confinement en Afrique du Sud : les Français souhaitant rentrer doivent contacter l'Ambassade de France

Le Président sud-africain, Mr Cyril Ramaphosa, a annoncé le 22 mars 2020 des mesures pour prévenir et limiter la propagation du virus dans le pays, le covid-19 s’étant propagé plus tard que dans d’autres régions du globe, comme l’Europe ou l’Asie.Parmi elles : le confinement obligatoire pour toute la population jusqu’au 18 avril et la suspension des connexions aériennes depuis le 27 mars jusqu’au 17 avril au minima.Dans le pays, seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies, les banques et les hôpitaux restent ouverts. Les touristes français présents sur le sol sud-africain souhaitant rentrer en France, ou rejoindre leur pays de résidence, sont invités à transmettre dès que possible les informations suivantes à l’adresse france@ambafrance-rsa.org pour eux et leurs proches :