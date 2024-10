Conflit au Proche Orient : quid de la volatilité du marché des changes ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Malgré la situation tendue au Moyen-Orient, la volatilité reste limitée sur le marché des changes. L'escalade, avec l'Iran qui envoie des missiles sur des civils israéliens, pourrait toutefois provoquer une crise. Dans ce contexte, il est conseillé d'ajuster sa couverture de change et d'augmenter son exposition aux devises refuges.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mardi 8 Octobre 2024

la Chine a annoncé des mesures importantes pour stabiliser son marché des actions et son secteur immobilier, ce qui a été bien accueilli par les investisseurs.



Les indices boursiers locaux ont bondi, certains gagnant plus de 30 % en seulement quatre jours, entraînant dans leur sillage la hausse des bourses mondiales et des métaux industriels. Toutefois, nous restons prudents quant à la durabilité de cette reprise.



Bien que ces mesures apportent un soutien temporaire, elles ne sont pas suffisantes pour relancer durablement l’économie chinoise, qui fait face à d’énormes défis structurels. La hausse des actions est en grande partie artificielle, avec des prêts à taux réduit accordés aux entreprises pour financer des rachats d'actions, ce qui rappelle la bulle de 2015.



Heureusement, il y a une bonne nouvelle : la baisse des prix de l'énergie. En Europe, les prix du pétrole, du gaz et de l’électricité sont en baisse, soutenant ainsi les perspectives économiques pour 2025. Le baril de pétrole a reculé de 3 % depuis le début de l’année, et la



Cette baisse des prix, bien que liée à une demande plus faible, est un signe positif qui devrait soutenir la reprise économique à moyen terme. Depuis le 23 septembre,a annoncé des mesures importantes pour stabiliser son marché des actions et son secteur immobilier, ce qui a été bien accueilli par les investisseurs.Les indices boursiers locaux ont bondi, certains gagnant plus de 30 % en seulement quatre jours, entraînant dans leur sillage la hausse des bourses mondiales et des métaux industriels. Toutefois, nous restons prudents quant à la durabilité de cette reprise.Bien que ces mesures apportent un soutien temporaire, elles ne sont pas suffisantes pour relancer durablement l’économie chinoise, qui fait face à d’énormes défis structurels. La hausse des actions est en grande partie artificielle, avec des prêts à taux réduit accordés aux entreprises pour financer des rachats d'actions, ce qui rappelle la bulle de 2015.Heureusement, il y a une bonne nouvelle :En Europe, les prix du pétrole, du gaz et de l’électricité sont en baisse, soutenant ainsi les perspectives économiques pour 2025. Le baril de pétrole a reculé de 3 % depuis le début de l’année, et la Commission Européenne a annoncé une réduction de 10 % des tarifs d’électricité à partir de février 2025, ce qui profitera à de nombreux ménages.Cette baisse des prix, bien que liée à une demande plus faible, est un signe positif qui devrait soutenir la reprise économique à moyen terme.

Le point technique il semble peu probable que l'EUR/USD monte beaucoup plus. L'écart croissant entre l'économie américaine et celle de la zone euro pourrait poser un problème à long terme. De plus, l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait pousser les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges, comme le dollar, au détriment de l'euro.



Le franc suisse a peu réagi après la baisse de 25 points de base



Retrouvez toutes les chroniques sur les taux de changes et les devises Sur le marché des changes,. L'écart croissant entre l'économie américaine et celle de la zone euro pourrait poser un problème à long terme. De plus, l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait pousser les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges, comme le dollar, au détriment de l'euro.Le franc suisse a peu réagi après la baisse de 25 points de base décidée par la Banque Nationale Suisse (BNS). Certains anticipaient une baisse plus importante de 50 points, mais cela semblait peu probable. Le problème du franc fort persiste, et la BNS a rappelé qu'elle pourrait intervenir sur le marché des changes si nécessaire. Soyez prudents si vous êtes exposé.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0955 1,0922 1,1190 1,1211 EUR/GBP 0,8300 0,8255 0,8390 0,8420 EUR/CHF 0,9301 0,9288 0,9455 0,9587 EUR/CAD 1,4822 1,4739 1,5023 1,5133 EUR/JPY 157,88 157,11 161,53 162,10

Les annonces à suivre : Cette semaine est calme en matière de statistiques. L'inflation aux États-Unis devrait continuer à baisser en septembre, ce qui n'inquiète plus vraiment la Fed, désormais concentrée sur l'emploi.



Les taux obligataires américains à deux ans montrent que le marché s'attend à une baisse de 50 points de base en novembre, mais cela reste incertain. Il faudra plus de données pour confirmer si une baisse de cette ampleur est possible.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 10/10 14:30 USA Indice des prix à la consommation (Septembre) Précédent à 2,5% sur un an. Moyen 11/10 14:30 USA Indice des prix à la production (Septembre) Précédent à 0,2% sur un mois. Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



Lu 172 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > NDC, est elle plus utile aux acheteurs voyage ? A quoi aspirent les entreprises et leurs collaborateurs ?