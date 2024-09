Devises : l'attention se tourne vers la Banque Nationale Suisse... 🔑

La Fed a surpris les économistes en optant pour une baisse de 50 points de base au lieu des 25 attendus, s'alignant ainsi sur les attentes du marché.sont prévues cette année, portant la réduction totale à 100 points de base en 2024. Ce choix, probablement influencé par la pression de certains parlementaires américains, pourrait être perçu comme un signe de panique face à l'économie.Reste à voir si le marché interprétera cette décision comme positive ou négative. Ce qui est certain, c'est que la volatilité sur les actions devrait rester élevée à court terme, en raison de la faible liquidité, mais les devises majeures, comme, avec une hausse continue du yen face à toutes ses principales contreparties, notamment l’euro et le dollar américain, soutenue par des positions acheteuses des fonds spéculatifs américains. La Banque du Japon pourrait encore relever son taux directeur au quatrième trimestre, probablement de 10 points de base, ce qui renforcerait davantage le yen.cette semaine et 3,3 % depuis le début de l'année face à l’euro, principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie, liée à une demande plus faible de la Chine. De son côté, le shekel israélien recule de 0,99 % face à l'euro sur une semaine et de plus de 5,6 % depuis janvier, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient. La Banque d'Israël n’est pas encore intervenue, mais elle pourrait le faire si la situation se détériore davantage et commence à affecter l'inflation.