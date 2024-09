Euro, dollar : les principales paires restent stables La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Enfin ! La Fed va amorcer son cycle de baisse des taux ce mercredi. C’est certain. En revanche, le marché est divisé quant à l’ampleur de la première baisse. D’un côté, il y a ceux qui s’attendent à ce que la Fed frappe fort avec une baisse de 50 points de base car le risque de récession a augmenté. De l’autre, il y a ceux qui prévoient que la Fed adopte la stratégie des petits pas avec une baisse de 25 points de base. Dans quel camp êtes-vous ?



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mercredi 18 Septembre 2024





Bien que le chômage baisse, les autres indicateurs sont inquiétants : faible investissement des entreprises, manque de confiance des consommateurs, dette publique en hausse et coûts énergétiques élevés, notamment par rapport aux États-Unis. Avec une énergie chère, il devient difficile de rester compétitif, surtout dans des secteurs comme l’IA. Le risque est une stagnation prolongée, aggravée par un déclin démographique, une tendance déjà visible avec un écart de 25 % de richesse par habitant entre l'Europe et les États-Unis.



Du côté américain, malgré des craintes de récession, aucun signe majeur ne la confirme. Si le secteur manufacturier souffre, la consommation reste forte grâce à l'augmentation du patrimoine des ménages. En conséquence, la Réserve Fédérale (Fed) devrait se contenter d’une baisse modeste des taux de 25 points de base, évitant ainsi une mesure plus drastique qui serait perçue comme un signe de panique.



Le point technique L’EUR/USD peine à dépasser 1,12, en raison de l’incertitude politique aux États-Unis et du manque de clarté sur les baisses de taux.



Les devises émergentes, comme l’EUR/HUF, sont également dans un range étroit entre 390 et 400. Seule l’EUR/AUD se distingue avec une tendance baissière, liée à une baisse des taux plus lente en Australie, où certains traders anticipent même une hausse.



Sur le marché des devises, les principales paires restent stables., en raison de l’incertitude politique aux États-Unis et du manque de clarté sur les baisses de taux.Les devises émergentes, comme l’EUR/HUF, sont également dans un range étroit entre 390 et 400., liée à une baisse des taux plus lente en Australie, où certains traders anticipent même une hausse.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0892 1,0744 1,1145 1,1190 EUR/GBP 0,8309 0,8280 0,8488 0,8510 EUR/CHF 0,9299 0,9255 0,9490 0,9600 EUR/CAD 1,4800 1,4782 1,5122 1,5244 EUR/JPY 155,33 154,40 158,99 160,13

Les annonces à suivre Cette semaine, la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) tiendront des réunions. La BoE devrait baisser ses taux de 25 points de base, une décision déjà en grande partie anticipée par le marché.



Quant à la BoJ, elle devrait maintenir ses taux inchangés, bien qu’une légère hausse de 10 points de base soit envisagée si les conditions économiques le permettent. Avec une économie japonaise en reprise, nous prévoyons une hausse des taux d’ici la fin de l’année.



Concernant le yen, le carry trade n’est plus un problème majeur, la plupart des positions non couvertes ayant été liquidées en août. Bien que certains craignent une situation similaire pour le yuan, les risques restent limités pour l’instant, soulignant l'importance d'une bonne couverture de change.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 18/09 20 :00 USA Réunion de la banque centrale -25 ou -50 points de base Élevé 19/09 13 :00 UK Réunion de la banque centrale -25 points de base Élevé 20/09 05 :00 JP Réunion de la banque centrale Aucun changement de la politique monétaire. Faible

