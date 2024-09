Change, devises : quelles sont les annonces à surveiller ? 🔑

Cette semaine est chargée avec le premier débat entre K. Harris et D. Trump le 10 septembre, où deux visions opposées de la société s'affronteront. T. Walz, colistier de Harris, prône une « garden economy » en opposition à la « jungle economy » de Trump.Il soutient que ne pas investir dans l'éducation, la santé et les transports est une idée politiquement séduisante mais inefficace, car cela prive le pays d'une main-d'œuvre plus éduquée et en meilleure santé. En résumé, c'est une forme de social-démocratie européenne, encore peu ancrée aux États-Unis. Harris est légèrement en tête, mais l'écart reste trop faible pour assurer une victoire.Qu'importe le résultat, certains aspects de l'économie américaine ne devraient pas changer : le déficit restera élevé (environ 5% du PIB), l'immigration de travail importante, et il n'y aura probablement pas de nouveau plan de relance massif sans consensus politique. Le protectionnisme et les sanctions économiques américaines devraient également perdurer, touchant environ un tiers des pays.Enfin, les prix à la consommation aux États-Unis pour août seront la dernière statistique clé avant la réunion du FOMC, où une baisse des taux de 25 points de base est attendue. En zone euro, une baisse similaire est prévue jeudi, mais certains appellent la BCE à agir plus vite face au ralentissement économique.