Connections Réunion : Aline Chan Tien succède à Sébastien Piette

Il sera en charge du développement commercial et marketing des hôtels JW Marriott Mauritius Resort, Le Méridien Ile Maurice et The Westin Turtle Bay Resort & Spa, Mauritius.Avant de rejoindre Connections Réunion et JW Marriott Mauritius Resort, Sébastien PIETTE a notamment travaillé 12 ans pour LUX* Resorts & Hotels.