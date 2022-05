Cop’In Trekking : Charmhotel soutient une initiative éco-responsable sportive et solidaire

De plus, une partie des fonds récoltés pour le budget de l’organisation est reversée à l’association Dynamique au Féminin qui s’investit dans la sensibilisation de la condition des femmes et des enfants en Inde, ainsi qu’à l’association Arthur ch’Ange your Life , qui a pour but de faire connaitre le syndrome d'Angelman au grand public et de soutenir les familles touchées par le handicap.Charmhotel, à sa manière, veut s’associer à ce projet pour être également plus proche de ses clients randonneurs et les sensibiliser un peu plus - si c’est nécessaire - à la prise de conscience écologique et durable.Il soutient l’équipe dans sa préparation et son déplacement, et invite naturellement tous ceux qui veulent contribuer à le faire en les mettant en relation avec les trois « gazelles ».