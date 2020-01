Coronavirus Chine : pour l'instant les tour-opérateurs ne bougent pas

Le nouveau virus qui a fait son apparition en Chine très exactement à Wuhan inquiète les autorités chinoises et l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).



Cette dernière a organisé un comité d’urgence pour étudier si le coronavirus est une « urgence de santé publique de portée internationale ». A l'heure où nous écrivons ses lignes, l'OMS n'a pas encore communiqué.



De leurs côtés les autorités chinoises ont mis en quarantaine Wuhan. Tous les transports publics ont été suspendus et l'autoroute menant à la ville a été coupée. Une deuxième ville chinoise, Huanggang, située près de Wuhan a subi le même sort.



Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères recommande d'ailleurs de reporter tout déplacement dans cette région.



Enfin, les festivités du Nouvel An chinois à Pékin ont été annulées. Cette épidémie n'est pas sans rappeler celle du SRAS en 2002. Toutefois comme le précise Guillaume Linton, PDG d'Asia : " les autorités chinoises ont réagi tout de suite avec des mesures et des décisions courageuses".