Coronavirus : Demain, il fera jour, un peu de patience...

Je voudrais donc ici remercier publiquement l’ensemble de nos équipes qui restent mobilisées, en télétravail bien sûr, et sont trop souvent malmenées par nos clients, que nous préférons pourtant appeler partenaires.



Et remercier par la même occasion nos partenaires qui font preuve de compréhension et sont à nos côtés dans ces moments difficiles, parce qu’ils restent heureusement la grande majorité.



Comme le disait Yannick Faucon dans notre communication de la semaine dernière, « soyons tous solidaires, pas solitaires ! »



Aussi je souhaite rappeler que nous sommes aux cotés de nos clients, agences comme voyageurs, pour les assister et accompagner dans le traitement avec les compagnies aériennes.



A nouveau ceci n’est pas NOTRE obligation, nous avons déjà expliqué qu’en tant que mandataires, nous n’avons pas la même responsabilité que celle qui pèse sur les voyages à forfait.



Une agence de voyages qui vend un vol sec est très exactement dans le même cas de figure que nous.



Pour autant les agences n’abandonnent pas leurs clients, et nous non plus. Nous souhaiterions juste un peu plus de compréhension et de patience.



Sans que cela soit comparable - on ne parle pas de sauver des vies – nous subissons la même indiscipline que toutes les personnes qui saturent le 15 pour se faire diagnostiquer alors qu’elles n’ont aucun symptôme.



Tout le monde veut savoir tout de suite et maintenant quand, comment, combien il ou elle sera remboursé.



Pour le parallèle, bloquer nos services et celles et ceux des compagnies aériennes à quand même un impact : cela nous empêche de traiter de manière efficace les dernières modifications urgentes pour les rapatriements sur les vols qui opèrent encore.