Coronavirus : Marriott et MisterFly voient les signaux d'un [possible] début de reprise

Plombée par bientôt deux mois d'arrêt, l'industrie touristique, qu'importe son continent, a vu son activité plonger. Toutefois alors que l'Europe sort petit à petit du confinement quelques signaux d'une reprise sont visibles.



Peut-on parler d'une réelle reprise ? Il ne faut pas exagérer, il faut plutôt situer ce rebond comme un début de frémissement ou "une lumière fine dans le noir" comme le dit si bien Frédéric Pilloud, le responsable digital de MisterFly.



En effet la plateforme, spécialisée dans la distribution de billets d'avion et autres prestations touristiques, a observé un regain d'intérêt de la part des internautes la semaine dernière, avec un bond des réservations de 46% par rapport à la semaine précédente.



S'il y a un peu de tout dans les demandes des voyageurs, une part significative se focalise sur des allers-retours dans la journée, le plus souvent en juin et dans un périmètre court ou moyen-courrier.



Cela démontre que les aéroports seront assez vite fréquentés par des voyageurs d'affaires et affinitaires, avant de voir les touristes débarqués plus tardivement.



A noter que des réservations pour l'automne et le début de l'année 2021 ont aussi été enregistrées CHEZ MisterFly.



Si l'aérien repart légèrement, avec malgré tout une baisse de l'activité de -95% par rapport à l'année précédente, les autres produits sont à la traîne, notamment l'hôtellerie.