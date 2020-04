Coronavirus : VVF a accueilli plus de 200 personnes dans ses établissements

Depuis le début de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, VVF a accueilli plus de 200 personnes soignants, forces de l'ordre et populations précaires ou en difficulté comme celles victimes des violences conjugales dans ses établissements.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 28 Avril 2020

En parallèle l'opérateur a créé une cellule pour aider les associations qui ont besoin de loger les bénéficiaires qu'elles prennent en charge :



À titre d'exemple, on peut citer le VVF d'Evian (74) qui a été contacté par l'établissement hospitalier local pour assurer un soutien d'hébergement pour les personnels de santé trop fatigués pour rentrer chez eux. Quant au VVF de Cap-Ferret (33), il est en train de mettre en place une chaîne temporaire de confection de masques avec hébergement pour les couturières. Depuis le début de la crise liée à la pandémie du COVID-19,. Plus de 200 personnes, soignants, forces de l'ordre et populations précaires ou en difficulté comme celles victimes des violences conjugales ont déjà été accueillis pour 1 jour à plusieurs nuits.En parallèle l'opérateur a créé une cellule pour aider les associations qui ont besoin de loger les bénéficiaires qu'elles prennent en charge : cellule-covid19@vvfvillages.fr. Elles peuvent également s'adresser au VVF de leur lieu de résidence.À titre d'exemple, on peut citer le VVF d'Evian (74) qui a été contacté parpour assurer un soutien d'hébergement pourpour rentrer chez eux. Quant au VVF de Cap-Ferret (33), il est en train de mettre en place une chaîne temporaire de confection de masques avec hébergement pour les couturières.

Nombreux protocoles sanitaires L'organisation s'adapte suivant les publics accueillis précise VVF.



La Cellule Covid-19 et la Responsable Prévention et Sécurité ont établi de nombreux protocoles différents en dehors des établissements sanitaires. « C'est une expérience très utile pour rouvrir en phase de déconfinement. Nous avons retenu une chose essentielle, la protection de nos équipes, et les nécessités de revoir les chaînes de distribution. Tous les salariés sont bien évidemment suivis », précise Stéphane Le Bihan Directeur général de VVF.



Aux côtés du personnel de VVF, on retrouve des bénévoles avec le Secours Populaire comme des salariés de l'administration et aussi Médecin du monde pour les convalescents qui n'ont pas été gravement touchés par le COVID.



La totalité des frais inhérents à l'hébergement est prise en charge par l'état sur une base d'une mise à disposition sur le coût de revient sans marge.

