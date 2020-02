Coronavirus : l'activité voyages d'affaires s'enrhume

44 600 personnes atteintes presque entièrement en Chine et 1 100 morts.



Face à l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée à Wuhan à la mi-janvier 2020, les entreprises ont adapté leurs déplacements professionnels, impactant l'activité des agences de voyages spécialisées dans le business travel.



Du jour au lendemain, toutes les missions vers l'Empire du Milieu ont été suspendues.



" Les clients ont l'interdiction de se rendre en Chine et de toute manière il n'y a plus de vols ", explique Aurélien Rath, directeur général de Cap 5.



"Nous avons eu des messages d'interdiction émanant des entreprises à l'attention des collaborateurs. Pour certains clients, nous devons même informer le service sécurité des entreprises si nous venions à recevoir des demandes de la part de salariés. C'est un enjeu pour nous, car Shanghai et Hong Kong sont nos premières destinations long-courrier sur l'activité business travel".



Un scénario que l'on retrouve aussi chez Selectour Bleu Voyages. Shanghai et Pékin sont les routes les plus empruntées par les clients du mini-réseau.



" C'est le bazar ", résume Jean-Pierre Lorente, PDG de Selectour Bleu Voyages qui, lui, constate un ralentissement global de l'activité. " Vers la Chine, c'est au point mort, mais les déplacements sont aussi très limités sur l'Asie et même ailleurs. Les entreprises ne prennent pas de risques.



Nous avons même une grande organisation internationale qui a arrêté ses missions en Chine mais pas seulement. Les collaborateurs doivent demander une autorisation préalable pour l'ensemble des destinations..."