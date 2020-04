Coronavirus : la Région Sud lance un chéquier vacances de 500 euros

En partenariat avec les Départements, la Région SUD lance un chéquier vacances de 500 euros, à utiliser exclusivement dans la région, au sein des professionnels inscrits au réseau de l’Agence Nationale des Chèques Vacances, partenaire de l’opération.



Les Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var et de Vaucluse sont les partenaires principaux de cette initiative.



Ce chéquier pourra être utilisé individuellement ou en famille, pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs en région, entre la date de réouverture de ces établissements et la fin de l’année explique un communiqué de presse.