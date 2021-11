François de Canson : "No business as usual", de l’exemplarité, de l’innovation et des efforts !

L’hôtellerie et le tourisme, ainsi que la culture ont bénéficié d’un bol d’oxygène cet été, avec des niveaux d'activité plus élevés encore (+6%) que l'année dernière. Mais ils ont aussi subi de plein fouet cette crise et certains secteurs restent fragilisés.



"Et si nous remontons la pentei, nous nous situons toujours 10 points en deçà du niveau normal. Et de nouvelles problématiques économiques surgissent..."



Ceci étant, les Provençaux et les Azuréens n'ont pas attendu les Anglais et ont tiré les premiers.



"Nous avons été les premiers à investir si vite l’espace national, d’abord et avant tout parce que nous étions unis..."



Les résultats ont été à la mesure des investissements (2,4 millions d’euros d’achat d’espace, un record) avec +20% de fréquentation française en région Sud sur la « belle » saison en 2020 par rapport à 2019 … et encore 6% de plus en 2021 au regard de 2020.



En 2022 le marché français et infra-régional restera une de nos cibles privilégiée. (...) Parce qu’on ne pouvait pas non plus renier totalement notre ADN, et que ces clientèles malgré tous les obstacles nous sont restées fidèles, nous n’avons pas ménagé nos efforts sur les marchés européens.



Pour la relance européenne réalisée avec Atout France, PACA a été "la région qui a mobilisé les plus gros investissements coordonnés : 3 Millions d’euros en tout avec l’abondement d’Atout France et d’un éventail de partenaires privés. (...) En 2022, l’Europe aura toute sa place dans notre plan d’actions."