Coronavirus : la Thaïlande durcit ses contrôles à l'entrée

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, la Thaïlande renforce ses mesures de sécurité pour les voyageurs entrant sur son territoire, indique le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans ses conseils aux voyageurs.



" A l’arrivée, tous les voyageurs en provenance de Chine, Hong Kong, Macao, Corée du Sud, Italie, Iran, France, Allemagne, Espagne, Singapour, Japon, Taïwan ou ayant été en contact avec un cas suspect, qui ont une température corporelle de plus de 37.5°C et au moins un symptôme suivant : toux, congestion nasale, maux de gorge, difficultés respiratoires, sont conduits dans un hôpital pour un dépistage de coronavirus ".



La France ne figure pas sur la liste des pays les plus risqués identifiés par les autorités thaïlandaises mais sur celle où l’épidémie se propage, comme le Japon, Singapour, Taiwan, l’Allemagne et l’Espagne.



Les autorités thaïlandaises demandent toutefois aux voyageurs asymptomatiques en provenance de France, du Japon, de Singapour, de Taiwan, de l’Allemagne et de l’Espagne de surveiller par eux-mêmes leur état de santé (prise de température régulière) et de porter un masque chirurgical en cas de visite d’endroits publics ou fortement fréquentés, pendant une durée de quatorze jours.



Les autorités thaïlandaises exigent que ces voyageurs fassent quotidiennement rapport de l’évolution de leur état de santé, de leurs mouvements et contacts via une application dédiée sur téléphone mobile (application à télécharger gratuitement AOT Airport).