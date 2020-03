Coronavirus : le voyage d’affaires veut garder la tête hors de l’eau

« Dans ces types de situation, notre rôle en tant que gestionnaire de voyages est d’aider nos clients à savoir où se trouvent leurs voyageurs, d’assurer leur sécurité et de les faire parvenir à l’endroit voulu » , ajoute-t-il.



Même son de cloche du côté de chez Egencia, où l’on préfère faire valoir les outils d’accompagnement en temps réel pour les voyageurs d’affaires plutôt que communiquer sur les pertes financières.



« Dans le contexte de l'épidémie actuelle, il devient crucial pour les professionnels des ressources humaines de rester pleinement informés des perturbations et des risques liés aux voyages dans le monde et d'être prêts à rapatrier les voyageurs d'affaires chez eux le plus rapidement possible si la situation l'exige.



Une société de gestion de voyages comme Egencia dispose d’outils mis en place pour aider une entreprise à fournir un soutien grâce à sa plateforme en ligne et par son équipe service client, disponible 24h/24, 7j/7 » , écrit Donna Miller, la vice-présidente des opérations mondiales.



Si la gestion de crise au jour le jour pour leurs clients est donc pour l’instant la priorité des grandes TMC, difficile de ne pas broyer du noir en pensant aux bilans financiers du premier semestre 2020.



Lors d’une conférence de presse donnée la semaine dernière par l’AFTM (Association française du Travel Management), cette dernière a indiqué que 84% de ses entreprises membres sont concernés par des déplacements dans des zones les plus affectées par l’épidémie.



77% d’entres elle ont activé une cellule de crise et des communication spécifiques concernant le coronavirus et, plus inquiétant pour l’avenir, 61% des répondants déclarent aussi avoir annulés ou reportés leurs activités MICE à une date ultérieure.