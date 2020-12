Corsair : La Réunion au départ de Marseille et Lyon

A partir du 21 juin 2021, Corsair proposera un programme de vols au départ de Lyon et Marseille à destination de La Réunion deux fois par semaine.



"Ces nouvelles dessertes pourront être opérées sur une base annuelle en raison de la complémentarité des marchés et des typologies de clientèle selon les périodes de l’année : affinitaire, affaire et touristique, ainsi que de l’étalement des périodes de voyage en saison touristique, grâce à des calendriers complémentaires pour Lyon, Marseille, La Réunion et Mayotte (vacances scolaires australes, Lyon en Zone scolaire A, Marseille en Zone B) " indique un communiqué de presse de la compagnie.



Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, avec un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, les bagages restant à bord.



A l’arrivée à La Réunion, les clients pourront également profiter d’une connexion vers Mayotte (en 1h35 dans les sens aller vers Mayotte et 1h dans le sens retour vers la Métropole/province), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d’immigration, continuation des bagages).



Les réservations sont ouvertes dès le 18 décembre 2020 sur le site de Corsair et en agences de voyage.



A noter : sans le cadre de l’offre Totale Sérénité, les billets sont actuellement modifiables/remboursables sans frais.