Corsair : des avions A330neo pour desservir La Réunion

Corsair vient d’intégrer dans sa flotte le 4ème A330neo. Avec le 5ème A330neo, dont l’arrivée est prévue en avril 2022, Corsair aura donc une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 5 ans. Plus de 50% de sa flotte sera renouvelée avec des avions neufs de dernière génération.La cabine est dotée de 3 classes de voyage (business, premium, éco) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+). Les passagers peuvent également profiter d'une cabine silencieuse, d'un wifi disponible tout au long du vol (plusieurs options) et d'un large choix de séries et de films.La mise en service de ce nouvel avion permet à Corsair de diversifier ses dessertes dans l’océan Indien. Avec, Corsair opère désormais(tous les jeudis et samedis), Marseille/la Réunion (tous les jeudis et samedis) et