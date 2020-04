Corsair, fortement grippée par le covid-19, recherche un ballon d'oxygène...

Selon IATA, la demande des passagers devrait chuter de 55% en Europe pour l'année 2020, face à ce manque à gagner, le gouvernement est intervenu pour sauver Air France, via des prêts garantis de l'Etat (PGE), un soutient souhaité par Corsair.



Sauf que pour le moment la réponse serait plutôt celle d'un Normand proche de ses sous, avec un " p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non " assorti de nombreuses clauses.



Alors que la compagnie nationale espérait 10 milliards d'aides, elle en a obtenu 7 dont 4 milliards de PGE, du côté de Corsair les besoins sont nettement moindres.



Le montant tournerait autour des 100 millions d'euros pour ne plus avoir la peur au ventre en regardant l'été et l'hiver prochain.



" La somme parait dérisoire par rapport aux 7 milliards. Après, il ne faut pas oublier que l'annonce sur l'accord concernant Air France a été faite très récemment.



Nous gardons espoir. "



D'autant que la première allocution le président de la République va dans ce sens, en fixant comme cap au gouvernement de protéger toutes les entreprises et les salariés " quoiqu'il en coûte. "



Entre les paroles et les actes, il y a toujours un fossé plus ou moins important selon les promesses.



" C'est un discours politique, qui ne se traduit pas nécessairement dans les actes.



Le "quoi qu'il en coûte" quand il passe sur le bureau de Bruno Le Maire se transforme en "oui, mais" avec de nombreuses conditions, " déplore ce salarié.



Des conditions qui ne seraient jusque-là pas remplies pour décrocher des aides et le fameux prêt garanti de l'Etat, faute de cash suffisant dans les réserves.



Une situation de blocage qui commence à inquiéter sérieusement les 1 200 employés de la compagnie.