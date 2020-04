Pétition : les 1 200 salariés de Corsair lancent un signal de détresse

Si à l’heure actuelle, contrairement à sa grande sœur Air France, rien n’est fait pour lui venir en aide, ce sont, chaque jour, 1 200 hommes et femmes (dont dépendent leurs familles) qui luttent et s’époumonent sans relâche pour ne pas tirer un trait sur 40 ans d’histoire et mourir asphyxiés.



Si un tel scénario venait à se produire, cela aurait des conséquences catastrophiques sur des milliers d’emplois directs et indirects concernés mais aussi sur la souveraineté nationale de notre ciel qui serait en proie aux grandes compagnies étrangères déjà présentes sur le marché...



« Qui pouvant défendre un innocent l’abandonne est autant coupable que ceux qui le tuent ».



Merci de votre soutien, prenez soin de vous et de vos proches. "