Corsair lance une offre tarifaire spéciale pour les étudiants ultra-marins les étudiants, âgés de 18 à 29 ans, devront présenter leur carte étudiante

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Corsair propose des tarifs spéciaux pour les étudiants ultra-marins, à savoir Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre 329 € TTC, et Paris - La Réunion 449€ TTC (aller simple)

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Mai 2020

Afin de faciliter le retour cet été de milliers d’étudiants antillais et réunionnais qui suivent leurs études en Métropole et sont bloqués à cause de la crise sanitaire, Corsair lance une offre tarifaire spéciale dédiée aux besoins de ces étudiants :



Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre 329 € TTC *

Paris - La Réunion 449€ TTC *

*Tarifs aller simple



Valable pour tout achat réalisé jusqu'au 15 juillet 2020 et pour une période de voyage comprise entre le 26 juin 2020 et le 16 août 2020 pour la Réunion, et le 26 juin 2020 et le 9 août 2020 pour les Antilles, l’offre comprend une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute.



Des tarifs préférentiels aller/retour sont également proposés aux étudiants, avec un dernier retour possible le 14 octobre 2020 depuis la Réunion et le 21 octobre 2020 depuis les Antilles.

Les billets pourront être modifiés sans qu’aucune pénalité ne soit appliquée ou seront remboursés intégralement avec une pénalité de 100€ par trajet. Pour être éligibles, les étudiants, âgés de 18 à 29 ans, devront présenter leur carte étudiante le jour du départ.



Les étudiants réunionnais qui remplissent les critères d’éligibilité peuvent également bénéficier du dispositif exceptionnel mis en place par la Région et profiter des "Bons Etudiant-spécial Covid" (300€ ou 450€), cumulables avec l’offre Corsair.

Lu 109 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Alitalia renforce son programme de vols en juin 2020 Lyon Aéroport : le trafic repart le 8 juin vers 11 destinations avec Air France