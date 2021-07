Corse : faut-il présenter le pass sanitaire pour se rendre sur l'île ?

Malheureusement depuis quelques jours, la situation sanitaire se dégrade en Corse.Dans son dernier bulletin du jeudi 22 juillet, l'Agence régionale de santé annonce une hausse du nombre d'infection, avec 334 cas positifs enregistrés en seulement 24 heures.Le variant Delta a été détecté dans plus de 95 % des tests positifs enregistrés en Corse la semaine du 9 au 15 juillet.Depuis maintenant une semaine, le préfet de Corse a mis en place des mesures fortes pour contrer la propagation de l'épidémie, alors que les touristes arrivent nombreux chaque jour.Les établissements recevant du public, dont les restaurants et bars doivent fermer à partir de 23 heures, le tout avec une jauge limitée à 50 % y compris en terrasse.Cette mesure sera appliquée au moins jusqu'au 1er août, avec des contrôles renforcés par les forces de l'ordre. Dans les communes de Calvi, Ile Rousse et Saint Florent, le masque sera de nouveau obligatoire en extérieur.D'ailleurs toujours dans ces villes, 18 établissements (bars et restaurants) effectueront un test anticipé du pass sanitaire, alors que celui-ci entrera en fonction au début du mois d'août 2021.