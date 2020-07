Corsica Exclusive (Loisirs) Spécialiste du tourisme de loisir en groupe sur l’Île de Beauté

Spécialiste de la Corse, Corsica Exclusive est une agence réceptive (DMC) spécialisée dans l’accueil de groupes loisirs. Nous apportons notre compétence dans tous les aspects de l’organisation de votre séjour et mettons à disposition notre connaissance parfaite du terrain et notre savoir-faire pour vous faire découvrir notre Corse.

Corsica Exclusive est également le partenaire officiel de plusieurs évènements d’importance se déroulant sur l’Île de Beauté tels que le Tour de Corse Historique, le Corsica Paddle Trophy et le CoricaXRace. Si vous désirez assister à ces évènements, en groupe ou individuellement, n’hésitez pas à nous contacter à info@corsica-exclusive.com

Dénomination :

Corsica Exclusive



Date de création :

2015



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM02A160003



Corsica Exclusive sera votre partenaire privilégié pour mettre à votre service son réseau de transport, d’hébergement et de restauration, mais au-delà, elle saura vous conseiller pour faire de votre séjour touristique un moment qui restera dans vos mémoires. Selon les désirs de chaque groupe, nos équipes proposent des circuits à thème, des activités et excursions, des visites organisées de musées, villes ou sites remarquables, tout en maintenant de grands moments de liberté.



Choisir Corsica Exclusive, c’est l’assurance de gouter le meilleur de la Corse ! Les paysages, qui font la renommée de l’île se découvrent au fil des routes sinueuses et pittoresques, ponctuées de sites à couper le souffle, qui méritent bien une petite halte dépaysante.



Composées de professionnels expérimentés, l’équipe de Corsica Exclusive sait proposer des prestations de qualité et des services adaptés à vos besoins. Nous nous attachons à proposer des hébergements très confortables, des restaurants aux saveurs locales incontournables et des activités alliant découverte, gastronomie et culture. Nous travaillons sans cesse à proposer des produits nouveaux empreints d’originalité qui vous immergeront au cœur d’une Corse secrète et authentique.





Nos atouts :



• Une connaissance pointue de toutes les régions de Corse (région d’Ajaccio, Balagne, Extrême Sud, Cap Corse, centre Corse,…)

• Un réseau de prestataires de confiance triés avec soin,

• Réactivité et réponses soignées à vos demandes de devis,

• Elaboration de programmes sur-mesure et clé en main, imagination, exclusivité et respect du cahier des charges.

• Une maitrise de la coordination générale de votre séjour : hôtellerie, restauration, activités, transferts, …



Le Tour de Corse Historique – Du 5 au 10 Octobre 2020



Le Tour de Corse Historique est un rallye automobile de véhicules anciens. Cinq jours de compétition dans une ambiance unique entre les concurrents, spectateurs et habitants des communes traversées, sur un parcours inédit de plus de 900 km, composé pour cette année exceptionnelle de 20 spéciales sur routes fermées soit 350 km chronométrés en alternant avec 550 km de liaisons.

Les étapes idylliques sont organisées dans différentes villes mythiques de l’île où pilotes et machines se reposent avant de repartir sur les routes les plus belles, les plus physiques et les plus techniques de l’île.



Notre épreuve permet de rassembler les grands noms qui ont écrit la belle histoire des rallyes ainsi que les pilotes et copilotes amateurs de sportives de collection autour des valeurs de compétition, passion et convivialité. Et c’est donc naturellement que nos parcs fermés deviennent à la fois de véritables musées automobiles à ciel ouvert et des forums d’échanges entre passionnés.

La participation est d’environ 200 équipages répartis en 3 plateaux : VHC / VHRS / Légende.



Corsica Paddle Trophy – Du 16 au 18 Octobre 2020



Le Corsica Paddle Trophy est une course de sports nautiques se déroulant pendant 3 jours, du 16 au 18 Octobre 2020 sur les eaux turquoises du golfe d’Ajaccio. L’événement réunit amateurs et professionnels autour d’un objectif commun : partager sa passion de la glisse dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez participer avec votre discipline de prédilection : en paddle, en pirogue, en foil ou en surfski ! Chaque jour, un parcours vous sera proposé avec différents niveaux de difficulté et le soir, vous profiterez de soirées festives et conviviales favorisant les échanges et le partage d’expérience.



Découverte de la Corse-du-Sud en autocar – 7 jours / 6 Nuits



Le parcours proposé pour cette découverte exclusive de la Corse est un savoureux mélange de culture, de nature et de gastronomie. En débutant par la cité impériale d’Ajaccio, qui vit naitre Napoléon en 1769, vous serez immédiatement immergés dans le passé historique et culturel de l’île. Les magnifiques routes de Corse vous mèneront ensuite vers le site préhistorique de Filitosa et les plages paradisiaques de la région de Porto-Vecchio. Vous serez séduits par la majestueuse ville de Bonifacio dont les ruelles et les points de vue en font un site incontournable et grandiose. Le retour se fera par le centre corse et la région de Bavella dont les aiguilles impressionnantes offrent des panoramas à couper le souffle. Le séjour sera ponctué d’haltes gastronomiques, de visites culturelles et de nuitées dans des hôtels 3* tout confort.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien



Vos contacts :

Gwendaline GAULT

Directrice service Groupes Loisirs

gwen@corsica-exclusive.com

Mobile : +33 (0)6 64 10 95 98



Thomas WINGERT

Assistant Groupes Loisirs

communication@corsica-exclusive.com

Mobile : +33 (0)6 64 10 95 98



Laurent LORENZINI

Directeur général

laurent@corsica-exclusive.com

Mobile : +33 (0)6 18 01 40 28



Adresse postale : Corsica Exclusive

16 Boulevard Pascal Rossini

20000 Ajaccio



Site web : www.corsica-exclusive.com



