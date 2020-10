Costa Croisières suspend l'embarquement des Français jusqu'à fin novembre

"Le nombre croissant de cas de coronavirus à travers l'Union européenne pousse les autorités sanitaires nationales à renforcer leurs mesures de précaution pour contenir la propagation de la pandémie. Nous opérons nos croisières de la manière la plus responsable possible pour nos passagers, nos membres de l'équipage et les habitants des communautés visitées par nos navires. Nous avons analysé avec attention la situation actuelle et il n’est pas exclu que son évolution conduise à des mesures restrictives supplémentaires, ce qui aurait un impact sur le retour en toute sécurité de nos passagers dans leur pays d'origine.

Costa Croisières a pris la décision de ne plus embarquer jusqu'à la fin novembre, selon les critères de l'ECDC. Au 22 octobre 2020, la France enregistre 453.5 cas pour 100 000 habitants, contre 191.7 pour l'Italie. Ainsi les passagers français ne pourront plus effectuer de croisières sur les navires Costa jusqu'à la date annoncée.MSC Croisières nous confirme poursuivre ses croisières avec le protocole sanitaire mis en place depuis le 16 août 2020.Costa Croisières précise dans une communication :