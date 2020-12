Costa Rica : vivez une expérience "martienne" à Porto Viejo

Un purificateur à l’ozone fait le “ménage” chaque jour dans les domes, posés sur des pilotis à environ 1,50m du sol et qui disposent, chacun, d’une salle de bain et d’une douche à l’italienne attenante.



Le petit déjeuner se prend à l’accueil, avec le protocole habituel : porte de masque, gel, lavage des mains, etc.



Ce Glamping est l’une des très rares structures du genre existant au Costa Rica. Très impliquée dans les questions environnementales et de protection de la nature et des animaux, Andrea est même partie prenante dans des associations de protection de certaines espèces de singes.



Pour l’instant la propriétaire n’est pas en mesure de proposer de l’électricité solaire à 100% sur l’ensemble de l’aire, mais elle ne désespère pas d’y arriver.



Pour les hôtes, forcément des fondus de nature et de vie sauvage c’est que du bonheur : s’endormir le soir en contemplant les étoiles à travers les parois transparentes et se réveiller aux aurores avec les facéties des primates qui font mille acrobaties dans les hautes futaies.



L’eau chaude de la côte caraïbe à 22 degrés vous attend 50 mètres plus loin, à gauche en sortant sur la plage par l'entrée des artistes. Les tarifs oscillent entre 110 et 160 euros pour deux personnes.



Costa Rica, le paradis si je veux !