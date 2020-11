Coup d'envoi pour le salon DirecTravel

Le salon DirecTravel relancé en mode virtuel se tient jusqu'au dimanche 8 novembre 2020.Animé via une plateforme gérée depuis Toulouse, l'évènement permet la rencontre entre visiteurs et une cinquantaine d'exposants représentant tous les continents.Pour accéder aux programmes des conférences et aux lives : https://salon.directravel.org/conferences-en-ligne-9.html et https://directravel.org/wp-content/uploads/2020/11/programme-salon-live.pdf.