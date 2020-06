Covid-19 : la perte d'exploitation des agences et TO sera au minium de 600 M€

" Le secteur est sinistré à moyen terme voire à long terme " a déclaré Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage (EDV), lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 8 juin 2020.



Du 15 mars au 31 décembre 2020, le volume d'affaires généré par le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs devrait représenter 15% du volume d'affaires réalisé l'an dernier.



"Nous avons eu une inactivité totale entre le 15 mars et jusqu'à fin mai" rappelle le Président des EDV.



Toutefois les lignes bougent depuis les annonces d'Edouard Philippe, le 28 mai dernier.



Entre le 2 et le 6 juin 2020, période qui correspond au début de la phase 2 du déconfinement, 80% des réservations concernent sans surprise la France et 20% l'étranger sur des destinations telles que la Grèce, ou encore l'Espagne essentiellement insulaire (Canaries et dans une moindre mesure les Baléares).



Plus globalement sur les 26 milliards euros générés par le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs, " le manque à vendre se situe entre 18 et 15 Milliards " ajoute le président des EDV.



Et la perte d'exploitation des agences de voyages en ligne ou physiques, est estimée entre 600 M€ et un milliard d'euros, une perte "qui a été limitée grâce aux aides du gouvernement l'exonération des charges sociales et activité partielle, notamment" rappelle Jean-Pierre Mas.



Dans ce contexte le niveau d'activité des agences de voyages en ligne atteint 25% à 30% des niveaux enregistrés en 2019. Pour les agences traditionnelles, ce taux tombe entre 10% et 15%.