Covid-19, marée noire… l’Ile Maurice partie pour une longue traversée du désert touristique ?

Chaque année, Gilbert Cisneros, patron du tour opérateur Exotismes à Marseille, envoie en moyenne près de 20 000 français en vacances à Maurice, dont il est en France l'un des principaux voyagistes après le Club Med. Nous lui avons demandé son sentiment sur les événements qui frappent le pays.



"Je suis particulièrement inquiet de la dégradation rapide de l’image de l’Ile Maurice en Europe en général et en France en particulier sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan du business.



Ce pays a eu dès le départ une très bonne gestion de l’épidémie sur place qui a donné d’excellents résultats par rapport à l’Europe, puisque finalement Maurice n’a eu que très peu de cas et a parfaitement contenu la maladie.



Hors, avec une fermeture du pays qui dure beaucoup plus longtemps que tous ceux de l’Océan Indien, l’Europe commence à avoir une image nettement contraire qui laisse à penser que l’épidémie n’est pas vraiment maîtrisée à l’Ile Maurice, que le pays n’arrive pas à avoir un encadrement sanitaire « safe » et que donc le gouvernement cache même peut-être des choses...



Ce sont les Maldives et les Seychelles qui rouvrent leurs frontières aux touristes qui nous donnent l’image d’une épidémie qu'ils ont réussi à maîtriser pour leur compte avec un encadrement sanitaire professionnel.



Par cette communication d’ouverture, ces deux destinations sont en train de prendre le leadership des destinations « haut de gamme » de l’Océan Indien au détriment de Maurice qui donne le sentiment d’une perte de qualité.



Par ailleurs, la faillite d’Air Mauritius rajoute une tâche dans ce tableau et déstabilise tous les touristes potentiels qui pensent que le pays est au bord de la faillite et changent de projet de vacances de peur de perdre leurs voyages ou de ne pas pouvoir en revenir, de manière brutale, si la compagnie cessait brutalement d’opérer.



Absence de prise de décision des autorités et perte de confiance



Les ennuis venant toujours en escadrille, l'épisode de la récente marée noire n'arrange rien et laisse à penser qu'il y a une absence de prise de décision des autorités.



Ces éléments entraînent une perte de confiance qui bloque non seulement les bookings à court terme mais surtout sur la période de haute saison d’octobre à mars (qui est donc en train de prendre un retard important !



A mon avis, dans la situation actuelle les inconvénients du maintien d'une fermeture du pays l'emportent maintenant très largement sur une ouverture avec, bien sûr, toutes les garanties sanitaires nécessaires.



Pour le tourisme, je pense que par exemple le test pcr 72h00 avant le voyage comme cela est pratiqué au départ de France vers les Dom est une solution qui limite les risques au maximum, tout en gardant un message clair et facile d'utilisation.



Le maintien d'une ère non décision rend la situation nuisible et dangereuse pour tout l'écosystème mauricien, dont 25% du PIB dépend du tourisme : hôtels, réceptifs, métiers connexes transporteurs, pêcheurs, agriculteurs, commerces etc...



Mais quel gouvernement aura le courage de dire qu'il va falloir vivre avec ce virus et le maîtriser pendant quelques temps tout en continuant à vivre et à fonctionner ?



Comme le dit une mauvaise blague qui court dans les réseaux sociaux, il ne faudrait pas qu'après l'épidémie du covid19, il y ait d'autres , encore pires telles : Pochevid20, Frigovid20, Ventrevid20..."