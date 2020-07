Cravate & Sandalettes décline le concept de micro-aventure pour les entreprises Entretien avec Virginie Daniel, co-dirigeante de Cravate & Sandalettes

Séjours écoresponsables, campements éphémères, ramassage de déchets... Alors que les demandes des entreprises évoluaient depuis quelques temps, le confinement a permis à l'équipe de Cravate & Sandalettes de mettre un nom sur ces nouvelles exigences, en lançant le concept de micro-aventure. Une offre dont nous parle Virginie Daniel, co-dirigeante en charge de l'opérationnel de l'agence nantaise.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 30 Juillet 2020

TourMaG.com - Cravate & Sandalettes a été créée en 2014. Vous êtes 3 co-dirigerantes, accompagnées de 3 collaboratrices, toutes basées à Nantes. Votre agence s'adresse-t-elle à une clientèle plutôt locale, dans le Grand Ouest ?



Virginie Daniel : Nous comptons quelques clients parisiens, mais l'agence étant relativement jeune, nous nous sommes centrées sur des clients au niveau local.



Nous avons aussi les compétences d'une agence réceptive, pour des clients en direct ou des agences étrangères. En effet, j'ai travaillé deux ans au Costa Rica dans une agence réceptive, et ma collaboratrice Sabrina a travaillé en Corse, c'est vraiment dans nos compétences.



TourMaG.com - Aujourd'hui, vous annoncez le lancement d'un nouveau projet de micro-aventures dans le Grand Ouest. L'idée était-elle en réflexion depuis longtemps ou la période de confinement l'a-t-elle fait germer ?



Virginie Daniel : Nous avions déjà des demandes en ce sens, mais nous ne posions pas de mots là-dessus : des demandes écoresponsables, de campements éphémères, de ramassage de déchets... On sentait déjà que les entreprises avaient besoin de simplicité et de nouveauté, à un niveau local.



Durant la période de confinement, nous avons essayé de nous poser pour voir comment rebondir, quelles allaient être les attentes de nos clients, mais aussi observer ce qui était dans l'air du temps, les nouvelles envies... pour créer autre chose.



Et la micro-aventure est ressortie très vite, puisque dès le mois d'avril, nous travaillions dessus.



Nous nous sommes énormément documentées sur le concept et sur Alastair Humphreys, l'Anglais qui a inventé ce terme.



Pour la petite histoire, il est parti pendant 4 ans faire un tour du monde à vélo et lorsqu'il a repris une vie plus classique, avec un travail de 9h à 17h, il s'est demandé s'il avait besoin de partir loin pour vivre une aventure. Il a donc décidé de prendre son vélo, de partir à 10 km de chez lui et de camper à la belle étoile, de manger en se faisant un petit feu, de se baigner dans le lac tout proche et le lendemain, il est retourné au travail.



De là est né le concept de micro-aventure, l'aventure en bas de chez soi.



TourMaG.com - D'où cette idée de décliner le concept dans le Grand Ouest...



Virginie Daniel : Nous vivons dans une très belle région, très variée, avec des paysages complètement différents, à l'image de la France.



Et souvent, nous avons des pépites à proximité de chez nous que nous ne connaissons pas, alors pourquoi ne pas lancer la micro-aventure, déjà proposée pour les individuels, en l'adaptant pour les entreprises ?



On ressentait qu'après le confinement, les gens auraient un besoin d'être dans la nature, de se retrouver - tout en respectant les consignes sanitaires -, de vivre des événements plus simples, de retrouver une authenticité en partageant des moments forts ensemble et pas très loin de chez eux.



Ce concept correspond également à nos envies. Nous avons monté un pôle RSE en interne qui nous a permis de mettre des choses en place : venir travailler à vélo étant donné que nos bureaux sont basés sur l'île de Nantes, une place centrale ; réduire les impressions papier ; mettre en place un tri des déchets, etc.



Idem sur nos événements, pour lesquels nous avons opté pour des circuits courts en terme de restauration, évité tous plastiques (bouteilles, signalétique), etc.



Et la micro-aventure répond complètement à cela, puisque l'on utilise des modes de transport doux (train, vélo, vélo électrique, kayak, canoë, randonnée, cheval...).

TourMaG.com - Quid des hébergements ?



Virginie Daniel : Contrairement à ce que nous proposons d'habitude, c'est-à-dire une offre sur-mesure, ici, il s'agit de produits packagés, avec différents niveaux de confort.



Par exemple, pour notre micro-aventure en Bretagne, le premier niveau correspond à un hébergement en camping, dans un cottage, mais nous proposons une option de confort en supplément dans un hôtel 4 étoiles, ou - autre option -, un campement éphémère, avec un montage de tipi ou un espace commun avec des tentes berbères par exemple.



Nous pouvons aussi rajouter des toilettes si besoin.



TourMaG.com - Ce sont des expériences proposées sur deux jours maximum ?



Virginie Daniel : Nous sommes parties sur deux jours, mais nous pouvons nous adapter. La tendance actuelle est plus sur une journée.



Nous proposons des micro-aventures en Bretagne, sur la Loire, la Cote de Jade, Sèvres, au Mont-Saint-Michel et sur l’île d'Yeu.



Les entreprises intéressées peuvent répondre à un



Le résultat leur est envoyé par mail et nous les rappelons sous 48 heures pour leur proposer les aventures correspondant à leurs choix, avec l'option de confort souhaitée : vélo ou vélo électrique, mer ou rivière, barbecue ou restaurant gastronomique, etc.



Nous souhaitons que ces micro-aventures plaisent au plus grand nombre, avec des niveaux différents, plus au moins sportifs.



TourMaG.com - Ces offres sont prévues pour combien de participants ?



Virginie Daniel : Nous sommes partis sur des groupes de 20, la taille nous parait bonne pour créer du lien entre les personnes.



Mais vous voyez, pour la première micro-aventure, que nous venons de confirmer pour le mois de septembre, il s'agit d'un groupe de 40 personnes.



Et nous travaillons sur une autre où ils sont 150 ! Nous allons la personnaliser avec plusieurs circuits, pour que tous puissent apprécier au mieux.



Et comme vous le voyez, l'activité reprend, mais avec des délais plus courts, pour septembre-octobre.



TourMaG.com - Pour le reste de votre activité, comment avez-vous géré les dossiers depuis le printemps ?



Virginie Daniel : Entre mars et juin, nous avons eu une seule annulation, tout le reste est reporté sur 2021.



Nous commercialisons la France entière pour les séminaires et les incentives, mais aussi des destinations étrangères, qui représentent la moitié de notre chiffre d'affaires.



Actuellement, la micro-aventure génère beaucoup de travail. Toutes les semaines, nous faisons un repérage.



Ce concept nous permet également d'être proactives, de ne pas attendre la réception du brief du client pour formuler une offre.



Nous pouvons créer les produits et montrer qu'il y a des choses à faire au niveau local, tout en étant solidaires des acteurs locaux : guides-naturalistes, hébergeurs, restaurateurs, tourleaders ou accompagnateurs sportifs...



TourMaG.com - Y'a-t-il d'autres aspects de la micro-aventure à mettre en avant ?



Virginie Daniel : Oui, le côté collaboratif du concept. Par exemple, on peut proposer aux participants de monter eux-mêmes le campement, dans un cadre sécurisé évidemment, ou d'aller chercher du bois pour le feu de camp. Ils deviennent ainsi acteurs de leur aventure.



Et cette demande est vraiment émergente. Nous l'avons déjà fait il y a quelques années pour un dîner, où les participants répartis par pôle, ont dû choisir leur menu en équipe, cuisiner (sous l’œil du chef cuisinier) et décorer la salle, leur table, assurer le service par équipe.



Tous étaient ravis d'avoir participé, d'avoir été acteurs de leur soirée, même sur le choix de la musique. Evidemment, il y avait du personnel en renfort et nous avions cadré les choses, mais cela ne se voyait pas.



Pour les entreprises qui veulent apporter du fond à leur micro-aventure, nous pouvons également faire appel à des coachs, des facilitateurs, qui vont suivre les groupes, observer comment les gens s'organisent entre eux pour, ensuite, leur faire un retour d'expérience et les aider à faire le lien sur leurs projets d'entreprise, sur du management.



Autre option : nous offrons la possibilité de faire venir des intervenants, comme un champion olympique ou un spécialiste en écologie, pour organiser une conférence, toujours pour apporter du fond.



Enfin, nous prévoyons aussi des temps pour permettre aux entreprises d'organiser une réunion, de faire éventuellement des annonces, mais tout en étant dans le "slow", en prenant leur temps.

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

Publié par Anaïs Borios

