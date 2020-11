Crise Covid-19 : une cagnotte solidaire pour soutenir l'agence locale Horseback Mongolia L'opération est orchestrée par le collectif d'agences de voyages locales Nomadays

L'agence Horseback Mongolia et le collectif d'agences de voyages locales Nomadays viennent de lancer une cagnotte solidaire sur Leetchi. L'objectif ? Récolter 60 000€ afin de soutenir l'agence mongole et d'autres DMC victimes de la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Une soutenir l'agence réceptive Horseback Mongolia et lui permettre de sauvegarder des emplois dans un pays qui ne propose ni chômage partiel, ni aides financières pour les entreprises.



" La cagnotte permettra de financer au moins jusqu’au mois de mai 2021 les salaires, les factures et les frais mensuels de l'agence. Avec l'espoir que le pays rouvre ses portes pour l’été 2021 ", précise l'agence dans un communiqué.



60 000€ pour soutenir plusieurs agences réceptives Mais le projet va plus loin. En effet, le fondateur de Horseback Mongolia, Sylvain Recouras, est aussi à l'origine de la création en 2019 du collectif d’agences de voyage locales Nomadays, qui fédère aujourd’hui 60 agences locales partout dans le monde.



Les sommes récoltées à l'occasion de cette cagnotte solidaire ont donc aussi vocation à aider les autres agences locales du collectif, victimes de la Covid-19.



L'objectif est fixé à 60 000 euros.



" Grâce à leur générosité, les participants tenteront de remporter un voyage en Mongolie pour 2 personnes et bien d'autres cadeaux lors d'un jeu-concours et d'un tirage au sort organisés à l'issue de la campagne le 31 décembre 2020 ", indique Nomadays dans le communiqué.



Avec le soutien de partenaires en France, Nomadays offrira ainsi plus de 5 000€ de cadeaux aux donateurs souhaitant participer au jeu-concours :



1er tirage (pour les personnes ayant contribué à hauteur de 80€ et plus) : un voyage en Mongolie de 10 jours pour 2 personnes (valeur 3 590€). Si le gagnant est déjà familier avec la Mongolie, un voyage au Kirghizistan ou au Cambodge lui sera proposé.



2e tirage (pour les personnes ayant contribué à hauteur de 50€ et plus) : un plaid en duvet de yack offert par Mes Chaussettes Mongoles (valeur 300€)



3e tirage (pour toutes les personnes ayant contribué à hauteur de 10€ et plus) : plus de 30 lots offerts par les partenaires (valeur 1 364€).



