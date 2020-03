Crise du coronavirus : Pascale Fontenel-Personne milite pour une baisse des charges salariales et fiscales

Abordant les mesures proposées par le Ministre de l’Économie Bruno le Maire pour les acteurs économiques impactés par le coronavirus, notamment le report des charges salariales et fiscales, elle ajoute : " un report des charges ne compensera pas la diminution drastique du chiffre d’affaires définitivement perdu, cette aide temporaire agira ponctuellement sur la trésorerie actuelle de ces entreprises.



Une baisse des charges concernées, voire un effacement partiel à déterminer permettrait sans doute aux entreprises de respirer réellement et de se redresser ultérieurement. C’est en ce sens que je militerai auprès du Gouvernement ".



Elle évoque également une " possible réforme du secteur afin de pouvoir débrider le cheval de course touristique qu’est la marque France.



Pour s’adapter aux nouveaux marchés, permettre à nos entreprises de conserver/améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs offres, ouvrons le débat de la création d’un ministère de plein exercice regroupant le monde des services et la filière touristique. Afin que le premier secteur économique français puisse être enfin entendu de manière durable ".