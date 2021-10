Cuba s'ouvre le 15 novembre sans quarantaine

"est fortement recommandé de ne pas voyager vers les pays/territoires classés « rouges » pour des raisons sanitaires".

La France a classé Cuba en rouge.Le Ministère de l'Europe et des affaires Etrangères précise dans ses conseils aux voyageurs qu'ilLes voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone rouge sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.En plus des motifs impérieux et d'un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h, les voyageurs non vaccinés qui rentrent en France depuis une zone rouge devront aussi effectuer un test systématique à l'arriver et observer une quarantaine de obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité.