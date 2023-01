Cuba, une destination aux multiples facettes

Le long de ses côtes, quelques plages encore esseulées offrent des havres de paix. Le sable blanc y étend son emprise évanescente sur les flots cristallins. Cette île est également le paradis des plongeurs avec ses 525 sites de plongée, regroupés sur 15 zones proposant une grande variété de plongées avec notamment de fascinantes épaves à explorer.



Plus loin, dans les terres, c’est un spectacle tout aussi impressionnant qui se joue. Celui de l’éveil quotidien de la Nature, préservé au cœur de sites à couper le souffle.



Des massifs montagneux de la Sierra del Escambray à la Sierra Maestra, c'est une multitude de rivières et de cascades au cœur d'une surprenante végétation luxuriante. L'ouest n'est pas en reste avec l'immensité de la vallée de Viñales et ses mogotes qui veillent sur les nombreuses plantations de tabac et de canne à sucre. Si les cigares cubains sont célèbres dans le monde entier, ils sont ici encrés dans le quotidien des locaux. La Route des Cigares, récemment lancée par le réceptif cubain Cubatur, vous emmène au coeur d’une petite exploitation pour y apprendre les techniques de culture du tabac ainsi que le processus de fabrication traditionnelle des cigares.



En plus de nombreuses offres de circuits touristiques pour découvrir ses trésors culturels et naturels, Cuba mise sur le développement du tourisme MICE, en ayant comme base une infrastructure solide pour l’organisation d’événements de haute qualité.